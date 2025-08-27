Delhi High Court Bar Association Slams LG Order, Launches Black Ribbon Protest दिल्ली में LG के किस आदेश के खिलाफ वकीलों का हल्ला बोल? पुलिस की गवाही से जुड़ा है मामला, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में LG के किस आदेश के खिलाफ वकीलों का हल्ला बोल? पुलिस की गवाही से जुड़ा है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मियों की गवाही दर्ज करने के उपराज्यपाल के आदेश का विरोध किया है। इस विरोध के प्रतीक के तौर पर वकीलों ने काले रिबन पहनकर कोर्ट में पेश होने का फैसला किया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 01:53 PM
दिल्ली में कानून और व्यवस्था की लड़ाई अब सड़कों और अदालतों तक पहुंच गई है। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के 13 अगस्त 2025 के उस विवादित आदेश की तीखी आलोचना की है, जिसमें पुलिस स्टेशनों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम को पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की गवाही दर्ज करने के लिए आधिकारिक स्थान घोषित किया गया है। बार एसोसिएशन ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध जताया है।

काला रिबन, विरोध का प्रतीक

बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने 27 अगस्त 2025 को जारी एक नोटिस में इस आदेश को अस्वीकार्य करार दिया और सर्वसम्मति से इसे रद्द करने की मांग की। एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से अपील की है कि वे इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में पेश होने के दौरान काले रिबन पहनें, जो उनके शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक होगा। नोटिस में संयुक्त सचिव कुणाल मल्होत्रा ने कहा, "पुलिस स्टेशनों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम को गवाही के लिए 'निर्दिष्ट स्थान' घोषित करना न्यायिक प्रक्रियाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।"

दिल्ली में वकीलों का हल्ला बोल

यह विरोध केवल हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है। दिल्ली के जिला जजों के बार एसोसिएशन भी 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं और इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 26 अगस्त को, ऑल दिल्ली बार एसोसिएशन्स के समन्वय समिति ने हड़ताल को एक और दिन बढ़ाने का फैसला किया। पटियाला हाउस कोर्ट के वकीलों ने इंडिया गेट सर्कल पर मार्च निकाला, तो वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट परिसर के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली के वकील समुदाय इस मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ठोकी ताल

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भी दिल्ली के वकीलों का समर्थन करते हुए उपराज्यपाल के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और सह-अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में चेतावनी दी कि पुलिस स्टेशनों से गवाही दर्ज करना सबूतों की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को खतरे में डाल सकता है।

BCI ने स्पष्ट किया, "गवाही केवल कोर्ट में, गवाह की भौतिक उपस्थिति में दर्ज की जानी चाहिए।" उनका कहना है कि जांच एजेंसियों के नियंत्रण वाले स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह करना आपराधिक मुकदमों की आधारशिला को कमजोर करेगा। बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से इस विरोध में सहयोग करने की अपील की है। काले रिबन वाला यह अनोखा विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक उपराज्यपाल का यह आदेश वापस नहीं लिया जाता। दिल्ली के वकील समुदाय ने साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे।