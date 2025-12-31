Hindustan Hindi News
यमुना डूब क्षेत्र में निर्माण पर HC की सख्त रोक, कब्रिस्तान-दरगाह के नाम पर भी नहीं होगा कब्जा

संक्षेप:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी प्रकार के रिहायशी निर्माणों पर रोक लगाते हुए डीडीए को घेराबंदी करने और डीएमआरसी को मार्च 2026 तक डूब क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया है।

Dec 31, 2025 09:18 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक। नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी भी प्रकार के निर्माण या रिहायशी कब्जे पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भले ही यह कब्जा कब्रिस्तान या धार्मिक उपयोग के नाम पर क्यों न किया जा रहा हो, इसे अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को घर, मकान, शेड या अन्य निर्माण करने की इजाजत नहीं है।

सुनवाई के दौरान पीठ को नौ गजा पीर दरगाह और पास के कब्रिस्तान इलाके में जमीन के लगातार अवैध उपयोग की जानकारी दी गई। कब्रिस्तान के केयरटेकर ने दावा किया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड को अलॉट की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि लगभग एक दशक पहले वहां कोई कब्रिस्तान नहीं था और हाल ही में निर्माण किए गए हैं। पीठ ने पाया कि इलाके में बड़े पेड़ उखाड़ दिए गए और निर्माण कार्य किया गया, जिससे यह स्थिति चिंताजनक है।

डीडीए एक हफ्ते में बाड़ लगाए

उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को आदेश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर कब्रिस्तान की बाड़ लगाए, ताकि जमीन में और विस्तार रोका जा सके। साथ ही पीठ ने कहा कि नए निर्माण या कब्जे की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी दफनाने का काम केवल बाड़ वाले क्षेत्र के भीतर ही किया जाएगा और इसके बाद किसी को वहां रहने या ठहरने की इजाजत नहीं होगी।

डूब क्षेत्र खाली करे डीएमआरसी : कोर्ट

हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को 31 मार्च 2026 के बाद यमुना के डूब क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि या कब्जा जारी रखने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बैचिंग प्लांट और कास्टिंग यार्ड हटाने में लापरवाही बरती गई। हालांकि आवश्यक मेट्रो परियोजनाओं को देखते हुए समयसीमा बढ़ाई गई। अदालत ने निर्देश दिया कि मशीनरी हटाकर क्षेत्र को साफ कर डीडीए को सौंपा जाए।

10 जनवरी तक जमीन खाली करने का निर्देश

अदालत ने सभी पक्षकारों, जिनमें केयरटेकर भी शामिल हैं, को 10 जनवरी 2026 तक जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी। यह फैसला बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अवैध निर्माण रोकने और यमुना के किनारे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

