जमानत के बाद सोशल मीडिया पर जश्न मनाना गुनाह नहीं... दिल्ली HC ने दी आरोपी को राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त करते हुए वीडियो या स्टेटस डालना अपने आप में जमानत रद्द करने का आधार नहीं बन सकता।

जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर उत्सव का माहौल बनाना अब अपने आप में जमानत रद्द करने का कारण नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि जब तक सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो में शिकायतकर्ता के खिलाफ स्पष्ट धमकी या डराने की मंशा न दिखे, तब तक ये जमानत रद्द करने का आधार नहीं बन सकते।

जमानत का जश्न, लेकिन धमकी नहीं! दिल्ली हाईकोर्ट के जज रविंदर दुदेजा ने एक याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। ये याचिका जफीर आलम नाम के शिकायतकर्ता ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आरोपी मनीष की जमानत रद्द करने की मांग की थी। मनीष पर IPC की धारा 436, 457, 380 और 34 के तहत केस दर्ज है।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि मनीष और उसके साथियों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। उन्होंने दावा किया कि मनीष ने सोशल मीडिया पर अप्रत्यक्ष धमकियां दीं, हथियार लहराए और मोहल्ले में डर का माहौल बनाया। इतना ही नहीं, 12 जून 2025 को एक सह-आरोपी को शिकायतकर्ता के घर के बाहर भी देखा गया था। लेकिन कोर्ट ने इन दावों को ठोस सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया।

'जश्न मनाना गुनाह नहीं' कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जमानत मिलने की खुशी में वीडियो या स्टेटस डालना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। जज ने साफ किया, 'कुछ स्क्रीनशॉट्स पेश किए गए हैं, लेकिन उनसे ये साबित नहीं होता कि ये पोस्ट शिकायतकर्ता को डराने के इरादे से डाले गए थे।' कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि जमानत रद्द करने के लिए 'बेहद ठोस और पुख्ता परिस्थितियां' जरूरी हैं, जैसे कि न्याय प्रक्रिया में दखल या आजादी का दुरुपयोग।