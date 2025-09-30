Delhi High Court asks couple to organise bhandara for children during Navratri and Diwali FIR रद्द कराने हाई कोर्ट पहुंचा कपल; अदालत ने रखी अनोखी शर्त, कहा- बच्चों के लिए भंडारा कराना होगा, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi High Court asks couple to organise bhandara for children during Navratri and Diwali

FIR रद्द कराने हाई कोर्ट पहुंचा कपल; अदालत ने रखी अनोखी शर्त, कहा- बच्चों के लिए भंडारा कराना होगा

सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि उसे आरोपी कपल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर देने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वे उसके पड़ोसी थे और उनके बीच लड़ाई के मूल मुद्दे सुलझ गए हैं।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, श्रुति कक्कड़, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 05:04 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पड़ोसियों के बीच हुए आपसी विवाद से जुड़ी एक प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने के बदले एक दंपति को नवरात्रि और दिवाली पर गरीब बच्चों के लिए भंडारा आयोजित करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह अनोखी शर्त आरोपी दंपति की उस याचिका पर फैसला सुनाते हुए रखी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। कपल के खिलाफ यह FIR साल 2020 में हुए एक विवाद के बाद पड़ोसी महिला ने जगतपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इस दौरान कपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जिनमें आपराधिक धमकी देना और चोट पहुंचाना शामिल है, के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह निर्देश जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने 19 सितंबर को दिए अपने आदेश में दिए थे, जिसे हाल ही में जारी किया गया। अदालत ने कहा कि इस आपराधिक मामले को आगे बढ़ाने से किसी तरह का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और बल्कि यह कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इससे राज्य के खजाने पर अनुचित बोझ भी पड़ेगा। उधर सुनवाई के दौरान जोड़े ने अपनी याचिका में दावा करते हुए कहा कि उन्होंने पड़ोसी शिकायतकर्ता महिला के साथ अपना मामला सुलझा लिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि उसे आरोपी कपल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर देने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वे उसके पड़ोसी थे और उनके बीच लड़ाई के मूल मुद्दे सुलझ गए हैं। अदालत से मिले निर्देश के बाद आरोपी दंपति ने दो मौकों पर राधेपुरी स्थित शिव मंदिर में क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया।

जिस पर विचार करते हुए, अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते और याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि की संभावना को देखते हुए, वर्तमान प्राथमिकी की कार्यवाही जारी रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह ना केवल न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा बल्कि इससे राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ भी पड़ेगा। इसलिए प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका स्वीकार की जाती है औप धारा 324/506/34 आईपीसी के तहत जगतपुरी पुलिस थाने में दर्ज FIR संख्या 248/2020 और उससे उत्पन्न कार्यवाही याचिकाकर्ताओं की मांग के आधार पर रद्द की जाती है।'