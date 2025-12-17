ऑटो किराए पर नियमों के पालन के लिए क्या कदम उठाए? दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा की ओर से लिए जाने वाले किराए से जुड़े अपने 2023 की अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की ओर से लिए जाने वाले किराए से जुड़े अपने 2023 की अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अधिकारियों से यह भी पूछा कि ऑटो रिक्शा व टैक्सी ड्राइवरों द्वारा किराया लेते समय नियमों के उल्लंघन पर उनके द्वारा जारी किए गए चालानों की संख्या क्या है।
पीठ ने नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) को एक याचिका पर अपनी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में सभी ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के बीच सार्वजनिक आदेश (अधिसूचना) को तुरंत या एक महीने भीतर लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
पीठ ने कहा कि अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताएं कि कितने चालान काटे गए हैं, आपकी जांच प्रक्रिया क्या है, शिकायत सुलझाने का तरीका क्या है। दिल्ली सरकार के परिवरहन विभाग के 9 जनवरी, 2023 की अधिसूचना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
पीठ वकील अनिल निमेश की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ऑटो रिक्शा ड्राइवरों द्वारा ज्यादा किराया वसूलने व मीटर के हिसाब से चार्ज न करने का मुद्दा उठाया गया है। 2023 की अधिसूचना के जरिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा व टैक्सी (काली और पीली टॉप वाली) चलाने वालों द्वारा लिया जाने वाला किराया तय कर दिया था।
यह अधिसूचना आधिकारिक गजट में छपने की तारीख से लागू हो गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ऑटो ड्राइवर अपनी मांग के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर कोई यात्रर पैसे देने से मना करता है, तो वे उसे सवारी देने से मना कर देते हैं। यात्रियों से मनमानी रकम वसूली जा रही है। इस पर निगरानी करने वाला कोई नहीं है।