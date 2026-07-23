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PM मोदी के ऐलान के बाद एक्शन, पेपर लीक जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पेशल जज नियुक्त

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Fast Track Court special judge Anu Grover Baliga: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। इस पर अब पहला बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पेशल जज को नियुक्त किया है।

PM मोदी के ऐलान के बाद एक्शन, पेपर लीक जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पेशल जज नियुक्त
Fast Track Court special judge Anu Grover Baliga

Fast Track Court special judge Anu Grover Baliga: देशभर में नीट पेपर लीक पर बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। इस पर अब पहला बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज अनु ग्रोवर बलिगा को स्पेशल जज नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।

बार एंड बेंच द्वारा की रिपोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बताया गया है कि जज अनु ग्रोवर बलिगा अब उस विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता करेंगी। यहां पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी। इस अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करना और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब देशभर में NEET समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी कई दिनों से आंदोलन चल रहा है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है।

Fast Track Court special judge Anu Grover Baliga

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था कि “हमारे युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है।” उन्होंने घोषणा की थी कि पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे।

पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा था कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया था कि पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Fast Track Court special judge Anu Grover Baliga

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति को प्रधानमंत्री की इसी घोषणा के बाद उठाए गए शुरुआती संस्थागत कदमों में माना जा रहा है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों की तुलना में अधिक तेजी से होने की उम्मीद है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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