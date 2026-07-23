PM मोदी के ऐलान के बाद एक्शन, पेपर लीक जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पेशल जज नियुक्त
Fast Track Court special judge Anu Grover Baliga: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। इस पर अब पहला बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पेशल जज को नियुक्त किया है।
Fast Track Court special judge Anu Grover Baliga: देशभर में नीट पेपर लीक पर बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। इस पर अब पहला बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज अनु ग्रोवर बलिगा को स्पेशल जज नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।
बार एंड बेंच द्वारा की रिपोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बताया गया है कि जज अनु ग्रोवर बलिगा अब उस विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता करेंगी। यहां पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी। इस अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करना और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब देशभर में NEET समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी कई दिनों से आंदोलन चल रहा है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था कि “हमारे युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है।” उन्होंने घोषणा की थी कि पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे।
पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा था कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया था कि पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति को प्रधानमंत्री की इसी घोषणा के बाद उठाए गए शुरुआती संस्थागत कदमों में माना जा रहा है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों की तुलना में अधिक तेजी से होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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