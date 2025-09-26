delhi high court ankit sharma murder tahir hussain bail rejected aap councillor ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, घर को बनाया था हमले का अड्डा; 5वीं बार की जमानत खारिज, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi high court ankit sharma murder tahir hussain bail rejected aap councillor

ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, घर को बनाया था हमले का अड्डा; 5वीं बार की जमानत खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने IB कर्मचारी अंकित शर्मा की बर्बर हत्या को सुनियोजित साजिश मानते हुए, AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पांचवीं बार खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा कि हुसैन ने दंगों की साजिश रची और अपने घर को हमले के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 06:36 AM
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे छिपी एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को पांचवीं बार खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को न केवल एक हत्या, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया, जिसमें हुसैन का किरदार सामने आया है।

साजिश का केंद्र बना हुसैन का घर

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा कि ताहिर हुसैन ने न केवल दंगों की साजिश रची, बल्कि अपने घर को एक 'किले' और 'हमले के अड्डे' के रूप में इस्तेमाल किया। कोर्ट के मुताबिक, हुसैन ने पहले से ही अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था, ताकि उनके घर को दंगों के लिए एक रणनीतिक ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जांच में पता चला कि हुसैन के घर की छत से पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब और गुलेल बरामद हुए। कई गवाहों ने देखा कि इन हथियारों को छत से हिंदू समुदाय के लोगों पर फेंका गया, जो साजिश का हिस्सा था।

कोर्ट ने माना कि ये सभी सबूत एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करते हैं, जिसमें हुसैन की भूमिका सिर्फ एक सहयोगी की नहीं, बल्कि मुख्य साजिशकर्ता की थी।

अंकित शर्मा की बर्बर हत्या

फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उनकी लाश एक नाले से बरामद हुई, जिसमें उनके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, एक उन्मादी भीड़ ने अंकित को निशाना बनाया और उन्हें जाफराबाद में एक घर में खींचकर ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी। कोर्ट ने कहा कि अंकित के शरीर पर 51 घाव और उनकी लाश को नाले में फेंकना इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश के तहत अंजाम दी गई थी।

ताहिर हुसैन और 10 अन्य पर हत्या का आरोप

मार्च 2023 में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन सहित 11 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए थे। हाई कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा कि इस मामले को सिर्फ एक हत्या के तौर पर नहीं, बल्कि दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में देखना जरूरी है।

फिर जमानत खारिज

हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, 'यह सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा होने का मामला नहीं है। हुसैन ने न केवल दंगों को भड़काया, बल्कि अपने घर को इसके लिए आधार बनाया।' कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस साजिश की गंभीरता को समझने के लिए इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।