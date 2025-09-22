delhi high court angry on wrong use of petitions related to illegal constructions imposed 50 thousand as penalty किन अर्जियों के गलत इस्तेमाल पर नाराज हुआ दिल्ली HC? लगा दिया 50 हजार का जुर्माना, Ncr Hindi News - Hindustan
किन अर्जियों के गलत इस्तेमाल पर नाराज हुआ दिल्ली HC? लगा दिया 50 हजार का जुर्माना

Delhi High Court On Illegal Construction Petitions: कोर्ट ने गौर किया कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति संपत्ति से करीब ढाई किलोमीटर (2.5 km) दूर रहता है और कथित निर्माण से उसका कोई सीधा कानूनी या मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है। 

Utkarsh Gaharwar दिल्ली, एएनआईMon, 22 Sep 2025 01:29 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में अपनी रिट अधिकारिता (writ jurisdiction) का दुरुपयोग करने के प्रयासों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि न्यायिक प्रक्रिया को गलत इरादों (ulterior motives) को पूरा करने का हथियार नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने शाहीन बाग की एक विवादित संपत्ति से जुड़ी कुछ याचिकाओं का निपटारा करते हुए 50,000 का जुर्माना भी लगाया। यह राशि दिल्ली हाईकोर्ट एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट को देनी होगी।

कोर्ट ने गौर किया कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति संपत्ति से करीब ढाई किलोमीटर (2.5 km) दूर रहता है और कथित निर्माण से उसका कोई सीधा कानूनी या मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की, "स्पष्ट रूप से कोई मौलिक या कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं, खासकर तब जब याचिकाकर्ता विवादित संपत्ति के आस-पास भी नहीं रहता है।" कोर्ट ने आगे कहा कि इससे पहले भी इसी तरह की कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिससे इस तरह के मुकदमों की सच्चाई (bona fides) पर सवाल खड़े होते हैं।

पिछले फैसलों पर भरोसा करते हुए जस्टिस पुष्करना ने ज़ोर देकर कहा कि जिनकी नीयत साफ नहीं (unclean hands) और जिनके इरादे गलत (ulterior motives) हैं, ऐसे पक्ष रिट अधिकारिता का उपयोग नहीं कर सकते। अदालत ने यह बात दोहराई कि अवैध निर्माणों से हमेशा सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन साथ ही ज़ोर दिया कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए कानूनी उपायों का दुरुपयोग करने वालों को समर्थन नहीं देगी। इस मामले में भारत सरकार की ओर से आशीष के. दीक्षित, सीजीएससी (CGSC), ने उमर हाशमी, एडवोकेट, के साथ पैरवी की। अन्य प्रतिवादियों की ओर से नितिनज्य चौधरी, सीजीएससी, राहुल मौर्या, एडवोकेट, के साथ पेश हुए। निजी प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व राजेश कुमार सिंह, रोहिश अरोड़ा और अमित बिदुरी, एडवोकेट, ने किया।

कार्यवाही के दौरान, एमसीडी (MCD) की ओर से अभिनव सिंह, एएससी-एमसीडी (ASC-MCD), ने वकील ऋषभ मित्तल के साथ एक स्टेटस रिपोर्ट (मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट) दायर की। इस रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि संपत्ति के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई पहले ही 17-18 सितंबर 2025 को की जा चुकी है। शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के एसएचओ (SHO) ने भी अपने वकील के माध्यम से पुष्टि की कि उन्होंने इस अभियान के दौरान जरूरी सहायता प्रदान की थी। भविष्य में इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए, कोर्ट ने एहतियाती रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि यदि यही याचिकाकर्ता अवैध निर्माणों से संबंधित कोई नई याचिका दायर करता है, तो उसे कोर्ट के विचार के लिए इस आदेश की एक प्रति रिकॉर्ड पर (दस्तावेजों के साथ) लगानी होगी।