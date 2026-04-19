अलग-अलग धर्मों के दृष्टिहीन जोड़े के प्यार पर HC की मुहर, साथ रहने और शादी करने की इजाजत दी
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में अलग-अलग धर्म के दृष्टिहीन जोड़े को साथ रहने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने दोनों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस जोड़े को उनकी पसंद की जगह तक पहुंचाने के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में अलग-अलग धर्म के दृष्टिहीन जोड़े को साथ रहने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने दोनों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस जोड़े को सुरक्षित रूप से उनकी पसंद की जगह तक पहुंचाने के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल को 100 प्रतिशत दृष्टिहीन अलग-अलग धर्मों के एक जोड़े को साथ रहने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने यह फैसला महिला से बातचीत करने के बाद दिया। उसने याचिकाकर्ता के साथ रहने और उससे शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की एक डिवीजन बेंच ने अपने रिकॉर्ड में यह बात दर्ज की कि महिला ने खुद कोर्ट के सामने पेश होकर कहा था कि वह राम कृपाल के साथ रहना चाहती है और दोनों जल्द ही शादी करने का इरादा रखते हैं। उसके बयान और उसके बालिग होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वह याचिकाकर्ता के साथ रहने के लिए पूरी तरह आजाद है।
पिता के विरोध को भी संज्ञान में लिया
कोर्ट ने उसके पिता के विरोध को भी संज्ञान में लिया, जिन्होंने बेंच को बताया कि उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर लड़की याचिकाकर्ता के साथ जाने का फैसला करती है तो वह उससे सारे संबंध तोड़ लेंगे। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि लड़की की अपनी मर्जी ही सर्वोपरि होगी।
पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश
मामले की संवेदनशीलता और याचिकाकर्ता द्वारा जताई गई आशंकाओं को देखते हुए बेंच ने राज्य को निर्देश दिया कि वह इस जोड़े को सुरक्षित रूप से उनकी पसंद की जगह तक पहुंचाने के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए। इसके अलावा, बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि स्थानीय बीट कांस्टेबल उनके साथ अपने संपर्क विवरण शेयर करे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इन निर्देशों के साथ ही बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका का निपटारा कर दिया गया।
'हैबियस कॉर्पस' याचिका से जुड़ा मामला
यह मामला राम कृपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक 'हैबियस कॉर्पस' याचिका से जुड़ा है। यह याचिका अधिवक्ता अनुभव त्यागी ने अधिवक्ताओं कुलदीप जौहरी, साहिल आहूजा और पार्थ शर्मा के साथ मिलकर दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी साथी जो खुद भी 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं, को उनके अंतर-धार्मिक रिश्ते के कारण उनके परिवार द्वारा जबरदस्ती ले जाकर कहीं बंद कर दिया गया है।
पुलिस की निष्क्रियता का आरोप
इससे पहले 15 अप्रैल को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और निर्देश दिया था कि महिला को उसके सामने पेश किया जाए। मार्च में कथित तौर पर उसके परिवार द्वारा ले जाए जाने से पहले वह महिला दिल्ली के एक हॉस्टल में रह रही थी। याचिकाकर्ता ने धमकियों और पुलिस की निष्क्रियता का आरोप भी लगाया था। इस मामले ने इसलिए ध्यान खींचा क्योंकि इसने दो दृष्टिबाधित लोगों द्वारा अपना जीवनसाथी चुनने के अधिकार पर सामाजिक बाधाओं और पारिवारिक विरोध को उजागर किया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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