दिल्ली के शालीमार बाग में वीकली बाजार को मंजूरी, पर हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी शर्तें

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के शालीमार बाग स्थित बीएच ब्लॉक में सोमवार के वीकली मार्केट को जारी रखने की अनुमति दे दी। हालांकि, अदालत ने सामानों की बिक्री से जुड़े मानदंडों के अनुपालन को लेकर कड़ी शर्तें भी लगाईं।

Krishna Bihari Singh एएनआई, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 11:01 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के शालीमार बाग स्थित बीएच ब्लॉक में सोमवार के साप्ताहिक बाजार को जारी रखने की अनुमति दे दी। हालांकि, अदालत ने दुकानदारों की संख्या और सामानों की बिक्री से जुड़े मानदंडों के अनुपालन को लेकर कड़ी शर्तें भी लगाईं। यह फैसला सुरेंद्र कुमार शर्मा एवं अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका के जवाब में आया।

याचिका में एमसीडी और दिल्ली सरकार को बाजार बंद करने से रोक लगाने की मांग की गई थी। इस वीकली मार्केट को 28 अक्टूबर 2020 में टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) की ओर से 300 दुकानदारों की लिमिट के साथ मंजूरी प्रदान की गई थी। हालांकि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायतों और उसके बाद के निरीक्षणों में निर्देशों के उल्लंघन सामने आए।

निरीक्षणों में बाजार में लगभग 600 दुकानदारों की मौजूदगी, सड़कों पर अतिक्रमण, अनधिकृत संरचनाओं, बाजार का समय का बढ़ाया जाना, खुले में लपटों का उपयोग, ट्रैफिक भीड़ और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल जैसी खामियां पाई गईं। अधिकारियों ने बाजार को लगभग एक किलोमीटर दूर केला गोदाम रोड पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा लेकिन संबंधित व्यापारी संघ ने इस सुझाव को खारिज कर दिया।

अपने फैसले में जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि केवल दुकानदारों का सीमा से अधिक होना या बाजार का अनुमत घंटों से अधिक संचालन इसे बंद करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने अधिकारियों को बाजार को प्रभावी ढंग से लगाए जाने और 300 विक्रेताओं की सीमा लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ ऐक्शन के निर्देश दिए।

अदालत ने कहा कि सोमवार का बाजार शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच 300 से अधिक विक्रेताओं के साथ जारी रखा जा सकता है लेकिन दुकानदारों के पास वैध विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) होने चाहिए। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को वैध विक्रय प्रमाणपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने वालों, अनधिकृत विक्रेताओं, अनधिकृत संरचनाएं बनाने वालों के खिलाफ ऐक्शन का अधिकार है।