दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, इसलिए कोर्ट ने हत्या के आरोपी को दे दी जमानत

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर के गंभीर वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए, हत्या के आरोप में बंद टीबी पीड़ित कैदी मोहम्मद शौकत अली उर्फ डॉली को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के प्रति चिंता जाहिर की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इसी के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने पहली बार जेल में हत्या के आरोप में बंद एक कैदी की वायु प्रदूषण के कारण हालत बिगड़ने के बाद उसे अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित पहले से ही टीबी की बीमारी से पीड़ित है। पीठ ने आरोपी मोहम्मद शौकत अली उर्फ डॉली को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। पीठ ने यह देखते हुए कि उसे पहले भी इसी तरह की राहत दी गई थी लेकिन उसने कभी भी इस राहत का गलत इस्तेमाल नहीं किया।

आरोपी मोहम्मद शौकत अली पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302(हत्या) व एक समान मकसद से अपराध को अंजाम देने के आरोपों में मुकदमा दर्ज है। यह मामला अदालत में लंबित है।