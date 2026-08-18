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कहां हैं AAP विधायक कुलदीप कुमार? याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस उसके विधायक कुलदीप कुमार को उठा ले गई है? वहीं विधायक को उठाए जाने के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

AAP Delhi MLA Kuldeep Kumar
AAP विधायक कुलदीप कुमार को अज्ञात स्थान पर ले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर पूर्वी दिल्ली से विधायक कुलदीप कुमार को अज्ञात स्थान पर उठा ले जाने का आरोप लगाया है। AAP का कहना है कि कुलदीप कुमार सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस उनको उठा ले गई। वहीं तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच AAP विधायक को उठाए जाने के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

सुबह 20 लोग आए और विधायक को उठा ले गए

वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे सादे कपड़ों में करीब 20 लोग आए और विधायक कुलदीप कुमार को उठा लिया। विधायक कुलदीप कुमार सफाई कर्मचारी की मौत के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जिसकी हत्या कर दी गई थी। वकील शादान फरासत ने कहा कि कुलदीप कुमार कहां हैं? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

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CCTV कैमरे तोड़ने और DVR साथ ले जाने का आरोप

वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच से आज ही मामले की सुनवाई करने की गुजारिश की। इस पर अदालत राजी हो गई। इससे पहले AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने पार्टी के पूर्वी दिल्ली के कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार को उनके घर से उठाया, CCTV कैमरे तोड़े और DVR अपने साथ ले गई।

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हमारे विधायक कुलदीप कहां हैं? केजरीवाल ने दागा सवाल

आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुलदीप कुमार के बारे में सवाल किया। उन्होंने X पर पूछा- प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे विधायक कुलदीप कहां हैं? आपकी पुलिस हमको कुछ भी नहीं बता रही है। यदि पुलिस किसी विधायक को उसके घर से उठा सकती है तो आम आदमी मदद के लिए कहां जाएगा? यह देश आपकी ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर हमला बोला।

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भाजपा राज में न्याय मांगना गुनाह

ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस पहुंचे दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक संजीव झा ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से कुलदीप कुमार के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। भाजपा राज में न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे सादे कपड़ों में आई पुलिस ने कुलदीप कुमार का अपहरण कर लिया लेकिन अब मौन है। कुलदीप कुमार सफाई कर्मचारी की हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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