कहां हैं AAP विधायक कुलदीप कुमार? याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस उसके विधायक कुलदीप कुमार को उठा ले गई है? वहीं विधायक को उठाए जाने के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर पूर्वी दिल्ली से विधायक कुलदीप कुमार को अज्ञात स्थान पर उठा ले जाने का आरोप लगाया है। AAP का कहना है कि कुलदीप कुमार सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस उनको उठा ले गई। वहीं तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच AAP विधायक को उठाए जाने के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
सुबह 20 लोग आए और विधायक को उठा ले गए
वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे सादे कपड़ों में करीब 20 लोग आए और विधायक कुलदीप कुमार को उठा लिया। विधायक कुलदीप कुमार सफाई कर्मचारी की मौत के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जिसकी हत्या कर दी गई थी। वकील शादान फरासत ने कहा कि कुलदीप कुमार कहां हैं? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
CCTV कैमरे तोड़ने और DVR साथ ले जाने का आरोप
वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच से आज ही मामले की सुनवाई करने की गुजारिश की। इस पर अदालत राजी हो गई। इससे पहले AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने पार्टी के पूर्वी दिल्ली के कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार को उनके घर से उठाया, CCTV कैमरे तोड़े और DVR अपने साथ ले गई।
हमारे विधायक कुलदीप कहां हैं? केजरीवाल ने दागा सवाल
आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुलदीप कुमार के बारे में सवाल किया। उन्होंने X पर पूछा- प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे विधायक कुलदीप कहां हैं? आपकी पुलिस हमको कुछ भी नहीं बता रही है। यदि पुलिस किसी विधायक को उसके घर से उठा सकती है तो आम आदमी मदद के लिए कहां जाएगा? यह देश आपकी ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर हमला बोला।
भाजपा राज में न्याय मांगना गुनाह
ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस पहुंचे दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक संजीव झा ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से कुलदीप कुमार के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। भाजपा राज में न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे सादे कपड़ों में आई पुलिस ने कुलदीप कुमार का अपहरण कर लिया लेकिन अब मौन है। कुलदीप कुमार सफाई कर्मचारी की हत्या मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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