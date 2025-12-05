केस सुनने बैठे थे जज, मुंह पर टेप लगाकर पहुंचे वकील साहब; भड़क गई बेंच

संक्षेप: Delhi High Court: सुनवाई कर रही जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस अनीश दयाल सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सैनी से टेप के बारे में सवाल किया। इस पर वकील ने जवाब दिया कि वह प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करा रहे हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचे एक वरिष्ठ वकील को न्यायाधीशों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल, वकील मुंह पर टेप लगाकर पहुंचे थे और इस बात से जज खफा हो गए। वकील का कहना था कि उन्हें पहले हुईं सुनवाई के दौरान बोलने से रोक दिया गया था। कोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई 21 जनवरी 2026 तक के लिए टाल दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बार एंड बेंच के अनुसार, वाकया 1 दिसंबर का है। उस दौरान कोर्ट अवमानना से जुड़े केस और उससे जुड़ी एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे नंद किशोर नाम के व्यक्ति ने दाखिल की थी। 25 साल से ज्यादा समय कानूनी पेशे में गुजार चुके एडवोकेट आरके सैनी मुंह पर लाल टेप लगाकर पहुंचे थे। उन्हें देखकर बेंच को चिंता हुई कि उन्हें चोट लग गई है।

सुनवाई कर रही जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस अनीश दयाल सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सैनी से टेप के बारे में सवाल किया। इस पर वकील ने जवाब दिया कि वह प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने बेंच को बताया कि पहले हुईं सुनवाई के दौरान उन्हें बीच में ही बोलने से रोक दिया गया था, जिसके चलते वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसपर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने आदेश में लिखा, 'सैनी की तरफ से किया गए बर्ताव के कारण हमें ऑन रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है कि पिछले मौकों पर उनकी तरफ से दी गईं दलीलें लंबी और दोहराव वाली हो ही थीं। इस कोर्ट ने याचिकाकर्ता का केस समझने के बाद सैनी को आगे बोलने से रोका था, ताकि हम दूसरे पक्ष के वकील की भी बात को सुन लें।'