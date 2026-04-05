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दिल्ली के 2 इंजीनियर 35 वर्ष बाद घूस के दाग से मुक्त, ₹900 के चक्कर में कोर्ट में गुजर गई जवानी

Apr 05, 2026 06:35 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमलता कौशिक
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Delhi News: दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण विभाग में कार्यरत दो इंजीनियरों को 900 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 35 साल तक मुकदमे का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को आरोप साबित करने में नाकाम मानते हुए दोनों को भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया।

दिल्ली के 2 इंजीनियर 35 वर्ष बाद घूस के दाग से मुक्त, ₹900 के चक्कर में कोर्ट में गुजर गई जवानी

Delhi News: दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण विभाग में कार्यरत दो इंजीनियरों को 900 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 35 साल तक मुकदमे का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को आरोप साबित करने में नाकाम मानते हुए तत्कालीन सहायक अभियंता (एई) वी.के. दत्ता व कनिष्ठ अभियंता (जेई) दिनेश गर्ग को भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया है।

जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा की बेंच ने इस मामले में आरोपी इंजीनियरों को बरी करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत को भी आड़े हाथों लिया है। बेंच ने कहा है निचली अदालत ने बेहद कमजोर सबूतों पर भरोसा किया। आरोपियों के जुर्म को साबित करने के लिए संबंधित साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे। बेंच ने कहा कि पूरे मामले को देखने के बाद प्रतीत होता है कि यह मुदकमा शक के आधार पर चला। पुख्ता तौर पर रिश्वत लेते या देते हुए देखने वाला कोई गवाह सामने ही नहीं आया।

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यहां तक की अभियोजन पक्ष ने भी बहुत सारे गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया या यूं कहें कि उनकी गवाही को मुकदमे की सुनवाई से बाहर कर दिया गया। बचाव पक्ष के वकील समीर चंद्रा व सुनील दलाल ने बेंच के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किलों को साढ़े तीन दशक तक मुकदमे का सामना करना पड़ा, जबकि उनके खिलाफ सीबीआई के पास ठोस सबूत नहीं थे।

सितंबर 2002 में सुनाई गई थी सजा

निचली अदालत ने 3 सितंबर 2002 को दोनों इंजीनियरों को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा इन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस फैसले को दोनों इंजीनियरों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है।

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इस मामले में कनिष्ठा अभियंता दिनेश गर्ग वर्ष 1991 में महज 28 साल के थे। वह कुछ समय पहले ही विभाग में कार्यरत हुए थे। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद वह लगातार अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। अब दिनेश गर्ग की आयु 63 वर्ष है। वहीं सहायक अभियंता वी.के. दत्ता की आयु इस समय 72 साल है। बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि दोनों इंजीनियरों ने अपनी पूरी उम्र एक ऐसे मुकदमे में बिता दी, जिसमें उनके खिलाफ साक्ष्य ही नहीं थे। इतना ही नहीं दोनों इंजीनियरों ने पांच से सात लाख रुपये भी मुकदमेबाजी में खर्च किए हैं।

बिल से जुड़ा था मामला

एक कंपनी ने बाढ़ नियंत्रण विभाग में कार्यरत इन दोनों सरकारी अधिकारियों पर बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इस बाबत 20 सितंबर 1991 को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को शिकायत की गई थी। दोनों अधिकारियों पर नौ-नौ सौ रुपये की रिश्वत लेने का केस दर्ज किया गया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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