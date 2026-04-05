दिल्ली के 2 इंजीनियर 35 वर्ष बाद घूस के दाग से मुक्त, ₹900 के चक्कर में कोर्ट में गुजर गई जवानी

Delhi News: दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण विभाग में कार्यरत दो इंजीनियरों को 900 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 35 साल तक मुकदमे का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को आरोप साबित करने में नाकाम मानते हुए दोनों को भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया।

Delhi News: दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण विभाग में कार्यरत दो इंजीनियरों को 900 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 35 साल तक मुकदमे का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को आरोप साबित करने में नाकाम मानते हुए तत्कालीन सहायक अभियंता (एई) वी.के. दत्ता व कनिष्ठ अभियंता (जेई) दिनेश गर्ग को भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया है।

जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा की बेंच ने इस मामले में आरोपी इंजीनियरों को बरी करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत को भी आड़े हाथों लिया है। बेंच ने कहा है निचली अदालत ने बेहद कमजोर सबूतों पर भरोसा किया। आरोपियों के जुर्म को साबित करने के लिए संबंधित साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे। बेंच ने कहा कि पूरे मामले को देखने के बाद प्रतीत होता है कि यह मुदकमा शक के आधार पर चला। पुख्ता तौर पर रिश्वत लेते या देते हुए देखने वाला कोई गवाह सामने ही नहीं आया।

यहां तक की अभियोजन पक्ष ने भी बहुत सारे गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया या यूं कहें कि उनकी गवाही को मुकदमे की सुनवाई से बाहर कर दिया गया। बचाव पक्ष के वकील समीर चंद्रा व सुनील दलाल ने बेंच के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किलों को साढ़े तीन दशक तक मुकदमे का सामना करना पड़ा, जबकि उनके खिलाफ सीबीआई के पास ठोस सबूत नहीं थे।

सितंबर 2002 में सुनाई गई थी सजा निचली अदालत ने 3 सितंबर 2002 को दोनों इंजीनियरों को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा इन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस फैसले को दोनों इंजीनियरों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है।

जवानी में शुरू मुकदमा बुढ़ापा आने पर निपटा इस मामले में कनिष्ठा अभियंता दिनेश गर्ग वर्ष 1991 में महज 28 साल के थे। वह कुछ समय पहले ही विभाग में कार्यरत हुए थे। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद वह लगातार अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। अब दिनेश गर्ग की आयु 63 वर्ष है। वहीं सहायक अभियंता वी.के. दत्ता की आयु इस समय 72 साल है। बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि दोनों इंजीनियरों ने अपनी पूरी उम्र एक ऐसे मुकदमे में बिता दी, जिसमें उनके खिलाफ साक्ष्य ही नहीं थे। इतना ही नहीं दोनों इंजीनियरों ने पांच से सात लाख रुपये भी मुकदमेबाजी में खर्च किए हैं।