दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को किया बरी, कहा- ‘पीड़िता’ ने खुद दी थी सहमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि कथित पीड़िता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ‘खुद सहमति’ दी थी और उसकी सहमति शादी के झूठे वादे के कारण नहीं थी। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को दिए आदेश में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि महिला को यह पता था कि वह पहले से ही शादीशुदा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला के बयान ‘विरोधाभासी’ भी हैं।

जस्टिस गुप्ता ने कहा, ‘‘ये विरोधाभास दर्शाते हैं कि अभियोजन पक्ष की गवाह-3 (महिला) ने कथित घटना के बारे में सच नहीं बोला है और यह अभियोजन पक्ष के मामले के गुण-दोष को प्रभावित करता है।’’

कोर्ट ने कहा कि महिला से जिरह से पता चला कि वह अपनी सहमति से आरोपी के साथ गई थी, जबकि उसे पता था कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

कोर्ट ने कहा कि वह घटना से एक साल पहले से आरोपी को जानती थी और अक्सर उससे एक-दो घंटे बात करती थी। महिला ने यह भी बताया है कि वे लगभग छह महीने तक कांगड़ा में एक साथ रहे, इस दौरान उसने आरोपी को बेंत की कुर्सियां ​​बनाने में भी सहायता की।

जस्टिस गुप्ता ने कहा, ''यह तथ्य कि कथित पीड़िता छह महीने तक अपीलकर्ता के साथ रही, जिसके दौरान शारीरिक संबंध बनाए गए और इस दौरान कोई चिंता नहीं जताई गई तथा इसके अलावा उसने खुशहाल जीवन जीने और अधिक कमाने के लिए उसके काम में मदद की, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह अपने कृत्यों के परिणामों से पूरी तरह वाकिफ थी, खासकर तब जब वह इस तथ्य से अवगत थी कि अपीलकर्ता के साथ विवाह संभव नहीं था। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा विवाह के बहाने प्रलोभन देने का कथित तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।''