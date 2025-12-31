Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high alert new year swat commando red fort blast security mock drill
नए साल पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तैनात होंगे स्वाट कमांडो; हाई अलर्ट जारी

संक्षेप:

लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं; नए साल के जश्न को देखते हुए कनॉट प्लेस और प्रमुख बाजारों में स्वाट कमांडो, बम स्क्वाड और क्यूआरटी की तैनाती की गई है।

Dec 31, 2025 06:35 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। नए साल के आयोजनों को देखते हुए बुधवार को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के अलावा दक्षिणी दिल्ली के कुछ इलाकों में स्वाट कमांडो को तैनात किया जाएगा।

दिल्ली में हाई अलर्ट

पूरे आयोजन के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थानों व पार्टी स्पॉट पर क्यूआरटी, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के अलावा दमकलकर्मी भी अलर्ट मोड में रहेंगे। मंगलवार को साकेत स्थित प्रसिद्ध मॉल में दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा इंतजामों से संबंधित जानकारी दी गई। उधर, सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए कनॉट प्लेस के इनर सर्कल, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा मॉक ड्रिल की जा चुकी है।

पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस में विदेशियों के ज्यादा आने वाले स्पॉटों को अलग से चिह्नित किया गया है। सभी बड़े होटलों को सुरक्षा से जुड़ी एडवाइजरी जारी की गई है।

प्रमुख बाजारों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

कनॉट प्लेस के अलावा खान मार्केट, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, डिफेंस कॉलोनी और पीतमपुरा जैसे अहम बाजारों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहेंगे। इन इलाकों में शॉपिंग मॉल और पार्कों पर भी नजर रखी जा रही है। बुधवार को कनॉट प्लेस में कमांडो दस्ते भी तैनात किए जा सकते हैं।

Delhi News New Year
