बरसात के बीच एक और टेंशन, दिल्ली में 40% बढ़ गए हेपेटाइटिस A और E के केस

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सMon, 25 Aug 2025 10:57 AM
दिल्ली में बारिश और उसके बाद कई जगह जमा पानी बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में हेपेटाइटिस ए और ई के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि दूषित पानी और भोजन के सेवन के कारण पीलिया, पेट दर्द, उल्टी और थकान के मामलों में 30-40% की बढ़ोतरी हुई है। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों ही पानी से होने वाले संक्रमण हैं और इनके मामले मानसून के दौरान बढ़ जाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जलजमाव और खराब स्वच्छता दूषित पानी और भोजन के मुख्य कारण हैं। उनका कहना है कि ये संक्रमण, जो लिवर को प्रभावित करते हैं, आमतौर पर असुरक्षित पानी या अस्वच्छ भोजन, खासकर सड़क किनारे विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले भोजन के सेवन से फैलते हैं।

ठीक हो जाती हैं पर...

फोर्टिस अस्पताल, नई दिल्ली की डॉ. नेहा शर्मा ने बताया कि पिछले सालों में उनके अस्पताल में आमतौर पर हेपेटाइटिस के एक या दो मामले आते थे, जो इस साल बढ़कर तीन से चार हो गए हैं।सर गंगा राम अस्पताल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के सह-अध्यक्ष डॉ. पीयूष रंजन ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में, उनके आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में आने वाले 40% मरीज हेपेटाइटिस से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस ए और ई ऐसी बीमारियां हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में दो से छह हफ्ते लग सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिलीरुबिन (bilirubin) का स्तर तुरंत कम नहीं होता है, तो मरीजों को धैर्य रखना चाहिए।

कहां कर रहे आप चूक?

आकाश हेल्थकेयर, द्वारका में लिवर-जीआई रोग और ट्रांसप्लांटेशन सेंटर के निदेशक डॉ. सौरभ सिंघल ने कहा कि लोग अक्सर संक्रमण को रोकने में साफ-सफाई और खान-पान की मूल बातों की भूमिका को कम आंकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना धोई हुई सब्जियां, बिना फ़िल्टर किया हुआ पानी और हाथ न धोना इस वायरस के फैलने में काफी योगदान देता है। सीके बिड़ला अस्पताल, नई दिल्ली की आंतरिक चिकित्सा विभाग की डॉ. मनीषा अरोड़ा ने कहा, "इस साल, हम हेपेटाइटिस के मामलों में असामान्य वृद्धि देख रहे हैं। "

सावधानी पर जोर देते हुए, डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका पीने का पानी दूषित न हो। डॉ. अरोड़ा ने कहा, "बाहर का खाना खाने से बचना सबसे अच्छा है, लेकिन घर पर भी आपको यह जांचना चाहिए कि आपके वॉटर प्यूरीफायर का पानी दूषित तो नहीं है और अगर फ्रिज में खाना ज्यादा देर तक रखा है, तो यह भी सुनिश्चित करें कि वह खराब न हो गया हो।" हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव के लिए टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए. डॉक्टरों का कहना है कि सही समय पर इलाज और देखभाल से ज़्यादातर मरीज बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं।