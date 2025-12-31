नया साल दिल्ली में लाएगा स्वास्थ्य क्रांति, खुलेंगे अस्पताल; फ्री MRI और CT स्कैन की मिलेगी सौगात

संक्षेप: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और एम्स में नए साल से रेडियोलॉजी सुविधाओं का विस्तार होगा, जहां पीपीपी मॉडल के तहत 36 नई एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें लगने से मरीजों को किफायती और मुफ्त जांच मिल सकेगी।

नए वर्ष में राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़ने के साथ नए अस्पताल भी खुलेंगे। इससे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत होगा। अस्पतालों में बेड की कमी की समस्या कम होगी। सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड डॉप्लर जैसी रेडियोलॉजी की जांच सुविधाएं सुधरेंगी। इससे अस्पतालों में जांच की समस्या काफी हद तक दूर होगी।

अस्पतालों में लगेंगी नए मशीनें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के आधार पर 12 एमआरआई व 24 सीटी स्कैन मशीनें नए वर्ष में लग जाएंगी। इससे मरीजों को किफायती शुल्क पर व गरीब मरीजों की निशुल्क सीटी स्कैन व एमआरआई जांच हो सकेगी। अभी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेडियोलॉजी जांच सुविधाओं की भी कमी है।

इस वजह से सरकार दिल्ली आरोग्य कोष की मदद से पैनल में शामिल निजी लैबों में मरीजों को जांच की सुविधा उपलब्ध कराती है। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं मरीजों को मिल पाती है जिनके पास दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र होता है।