सूचना में देरी के लिए अधिकारी को नोटिस, CIC ने DGHS की लापरवाही पर चिंता जताई

संक्षेप:

देश के मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने के 20 वर्षों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपने कानूनी दायित्वों के प्रति सतर्क नहीं हैं। गोयल ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया।

Jan 23, 2026 09:17 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
देश के मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने के 20 वर्षों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपने कानूनी दायित्वों के प्रति सतर्क नहीं हैं। गोयल ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया।

सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने के दो दशक बाद भी इसके निरंतर अनुपालन न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कमियों को उजागर किया। गोयल ने कहा कि उन्हें उनके वैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है।

16 जनवरी को जारी एक आदेश में मुख्य सूचना आयुक्त गोयल ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने के 20 वर्षों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपने कानूनी दायित्वों के प्रति सतर्क नहीं हैं। उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया।

ये टिप्पणियां पश्चिम दिल्ली के एक निजी अस्पताल की निरीक्षण रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन से संबंधित दूसरी अपील का निपटारा करते हुए की गईं। यह आवेदन 15 मई 2025 को दायर किया गया था।

आयोग ने पाया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब नहीं दिया गया। न ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया, जिसके कारण आवेदक को सीआईसी का रुख करना पड़ा।

सूचना अंततः 7 जनवरी, 2026 को उपलब्ध कराई गई, यानी लगभग आठ महीने बाद। वह भी आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद, जिसमें आयोग ने इसे अत्यधिक देरी और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करने के रूप में उजागर किया था।

इस चूक के लिए सीआईसी ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को भेजी जाए। उन्होंने सूचना अधिकार अधिकारियों के बीच जागरुकता और जवाबदेही की जरूरत पर भी बल दिया।

आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में देरी के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इसमें उनसे यह बताने को कहा गया कि आरटीआई अधिनियम के तहत उन पर 25000 रुपए तक का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
