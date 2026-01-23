सूचना में देरी के लिए अधिकारी को नोटिस, CIC ने DGHS की लापरवाही पर चिंता जताई
सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने के दो दशक बाद भी इसके निरंतर अनुपालन न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कमियों को उजागर किया। गोयल ने कहा कि उन्हें उनके वैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है।
16 जनवरी को जारी एक आदेश में मुख्य सूचना आयुक्त गोयल ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने के 20 वर्षों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपने कानूनी दायित्वों के प्रति सतर्क नहीं हैं। उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया।
ये टिप्पणियां पश्चिम दिल्ली के एक निजी अस्पताल की निरीक्षण रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन से संबंधित दूसरी अपील का निपटारा करते हुए की गईं। यह आवेदन 15 मई 2025 को दायर किया गया था।
आयोग ने पाया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब नहीं दिया गया। न ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया, जिसके कारण आवेदक को सीआईसी का रुख करना पड़ा।
सूचना अंततः 7 जनवरी, 2026 को उपलब्ध कराई गई, यानी लगभग आठ महीने बाद। वह भी आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद, जिसमें आयोग ने इसे अत्यधिक देरी और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करने के रूप में उजागर किया था।
इस चूक के लिए सीआईसी ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को भेजी जाए। उन्होंने सूचना अधिकार अधिकारियों के बीच जागरुकता और जवाबदेही की जरूरत पर भी बल दिया।
आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में देरी के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इसमें उनसे यह बताने को कहा गया कि आरटीआई अधिनियम के तहत उन पर 25000 रुपए तक का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।