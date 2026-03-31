भाई को रेप के लिए उकसाने वाली महिला को 10 साल कैद; किन धाराओं में कितनी सजाएं?
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने नाबालिग भाई को दुष्कर्म के लिए उकसाने वाली महिला को 10 साल की सजा सुनाई है। महिला ने पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर सुनसान जगह बुलाया और अपराध में साथ दिया। कोर्ट ने निचली अदालत का बरी करने वाला फैसला पलट दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2013 के एक मामले में अपनी नाबालिग भाई को रेप के लिए उकसाने वाली महिला को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि महिला ने ना केवल पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर सुनसान जगह बुलाया वरन अपराध के दौरान वहां मौजूद रहकर पीड़िता को चुप रहने की धमकी भी दी। अदालत ने निचली अदालत द्वारा महिला को बरी करने के फैसले को पलटते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जानबूझकर किया अपराध
दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने कहा कि दोषी महिला ने पीड़िता को बहलाने में सक्रिय व जानबूझकर भूमिका निभाई। यह महिला घटना के समय वहां न केवल मौजूद थी, वरन उसे अपराध का खुलासा न करने की धमकी भी दी थी।
पीड़िता को नौकरी का झूठा वादा किया
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी ने अपने भाई के साथ साजिश रची और पीड़िता को नौकरी का झूठा वादा करके नजफगढ़ में एक सुनसान जगह पर ले गई, जहां भाई ने पीड़िता के भाई ने दुष्कर्म किया।
पलटा निचली अदालत का फैसला
अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के आरोपी महिला को बरी करने के फैसले को पलट दिया है। पुलिस ने निचली अदालत के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पुलिस की याचिका को पीठ ने मंजूर कर लिया।
किन धाराओं में कितनी सजाएं?
इस महिला पर एक हत्या का भी मामला है। पीठ ने दोषी महिला को आईपीसी की धारा 366 (किसी महिला का अपहरण करना या उस पर शादी का दबाव बनाना) के तहत पांच साल के कठोर कैद की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यही नहीं अदालत ने धारा 506 भाग 2 (आपराधिक धमकी) के तहत एक साल कैद और धारा 323 (चोट पहुंचाने के लिए सजा) के तहत तीन महीने की कैद की भी सजा सुनाई है।
सभी सजाएं चलेंगी एक साथ, मिलेगा मुआवजा
अदालत ने 25 मार्च के अपने आदेश में कहा कि महिला की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने यह भी माना कि पीड़िता ने न्याय के लिए 10 साल से ज्यादा संघर्ष किया है। इस दौरान उसे बहुत मानसिक और शारीरिक दुख झेलना पड़ा है इसलिए पीड़िता को मुआवजा भी मिलना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने के पैसों में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं। अदालत ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी पीड़िता को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया।
(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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