केजरीवाल पर दिल्ली HC का फैसला बेहद चौंकाने वाला, अवैध; CBI ने अपनी याचिका में क्या कहा

Mar 01, 2026 01:22 pm ISTAditi Sharma
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 974 पन्नों की एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 974 पन्नों की एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह द्वारा 27 फरवरी को पारित आदेश को पूरी तरह से अवैध और त्रुटिपूर्ण करार दिया है। एजेंसी का तर्क है कि न्यायाधीश ने मामले का गहराई से विश्लेषण करने के बजाय केवल चुनिंदा तथ्यों को पढ़ा और एक तरह से ‘मिनी-ट्रायल’ चला दिया, जो आरोप तय करने के चरण में कानूनन सही नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अदालत ने साजिश के विभिन्न पहलुओं को जोड़कर देखने के बजाय उन्हें अलग-अलग हिस्सों में देखा, जिससे जांच एजेंसी के मूल मामले की अनदेखी हुई।

सीबीआई ने उस निर्देश पर आपत्ति जताई है जिसमें अदालत ने मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी। एजेंसी ने इसे बेहद चौंकाने वाला बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भूमिका का विश्लेषण करने में निचली अदालत ने गलती की है और पूरी साजिश को समग्र रूप से नहीं समझा। याचिका के अनुसार, न्यायाधीश की टिप्पणियां कानून की गलत समझ और गलत तथ्यों पर आधारित हैं, जो जांच एजेंसी के प्रति अनुचित रूप से कठोर हैं।

यह मामला 2022 में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि 2021-22 की आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ी गईं ताकि शराब व्यापार में एकाधिकार और गुटबंदी को बढ़ावा दिया जा सके। सीबीआई ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को इसके बदले 'किकबैक' (रिश्वत) मिले थे। हालांकि, 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि सीबीआई का मामला केवल अनुमानों पर आधारित है और न्यायिक जांच में टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर केस बनाने के लिए भी एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके खिलाफ अब सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

Arvind Kejriwal
