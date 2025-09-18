Delhi HC upholds order for demolition of Signature View Apartments in capital इमारत की संरचना ही कमजोर, DDA के मरम्मत कार्य दिखावटी; सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स पर दिल्ली HC, Ncr Hindi News - Hindustan
इमारत की संरचना ही कमजोर, DDA के मरम्मत कार्य दिखावटी; सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स पर दिल्ली HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के मुखर्जी नगर इलाके में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स को गिराने और उसके पुनर्निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने एकल जज के आदेश को बरकरार रखा। कहा कि इमारतों को हटाने का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 02:36 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के मुखर्जी नगर इलाके में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स को गिराने और उसके पुनर्निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एकल जज के आदेश को बरकरार रखा। कहा कि पिछली पीठ का यह कहना सही था कि इमारतों को हटाने का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी।

पीठ ने 17 सितंबर को कहा कि किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि इमारतों को हटाने के लिए 18 दिसंबर, 2023 का आदेश पारित करने वाले प्राधिकरण के पास कोई प्रासंगिक सामग्री नहीं थी। पीठ मन मोहन सिंह अत्री द्वारा पिछले साल दिसंबर में पारित एकल जज के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के खिलाड़ियों और अधिकारियों के उपयोग के लिए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स नामक 336 फ्लैटों का निर्माण किया था। इसमें 12 टावर शामिल थे। खेलों के समापन के बाद डीडीए ने ये फ्लैट बेच दिए।

इमारतों को हटाने का निर्देश विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर आधारित पाया गया। इसमें आईआईटी दिल्ली के एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट और श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान द्वारा पेश मैटेरियल परीक्षण रिपोर्ट भी शामिल थी। खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने सही ही कहा था कि इमारतें संरचनात्मक रूप से असुरक्षित थीं। डीडीए द्वारा किए गए मरम्मत कार्य दिखावटी साबित हुए क्योंकि इमारत की संरचना ही मूल रूप से कमजोर पाई गई।

खंडपीठ ने एकल जज के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सलाहकारों द्वारा की गई जांच की विभिन्न रिपोर्टें और परीक्षण एजेंसी के निष्कर्ष संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उन्होंने उक्त सामग्री पर विचार करने के बाद डीएमसी अधिनियम की धारा 348 के अनुसार अपनी राय बनाई और उसके बाद संबंधित इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया।