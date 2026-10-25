प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए कैश, दिल्ली HC ने बरकरार रखा सरकार का फैसला
हाईकोर्ट ने इस नीति पर दोबारा विचार करने की मांग वाली गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
निखिल पाठक, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवे स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए नकद राशि देने की दिल्ली सरकार की नीति बरकरार रखी है। अदालत ने कहा कि सरकार का यह फैसला मनमाना या पूरी तरह अनुचित नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस नीति पर दोबारा विचार करने की मांग वाली गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ने फैसले में कहा कि पुनर्विचार याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले मामले की दोबारा पूरी सुनवाई कराने की कोशिश हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी सरकारी नीति में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब वह इतनी मनमानी या अनुचित हो कि अदालत के विवेक को झकझोर दे। बच्चों को वर्दी के बदले नकद राशि देने का सरकार का फैसला इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
नकद के बजाय वर्दी देने की मांग की थी
एनजीओ ने अदालत से कहा था कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के बच्चों को निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्दी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। संगठन का तर्क था कि सरकार को वर्दी खरीदने के लिए सीधे नकद राशि देने के बजाय बच्चों को वर्दी देनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने इससे पहले अदालत को बताया था कि प्रत्येक बच्चे की वर्दी का नाप लेना, अलग-अलग तरह के कपड़े खरीदना, सिलाई कराना और फिर स्कूलों में वर्दी बांटना व्यावहारिक रूप से कठिन है। इन दिक्कतों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने जून 2025 में नीति बदलकर वर्दी के लिए उचित राशि सीधे बच्चों को देने का फैसला किया था।
समय पर वर्दी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी
हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को भी सरकार की इस नीति को सही ठहराया था। उस समय अदालत ने कहा था कि हर बच्चे का नाप लेकर वर्दी तैयार कराना और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले उसे बांटना सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। इसके लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग तरह के कपड़े खरीदने और फिर वर्दी सिलवाने की प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ेगी।
अदालत ने कहा था कि वर्दी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये नकद सहायता देना शिक्षा का अधिकार कानून और उसके नियमों के विपरीत नहीं है। इससे बच्चों को समय पर वर्दी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि 10 जून 2025 की नई नीति और मंत्री परिषद के लिए तैयार किए गए नोट सहित सरकार की ओर से दिए गए सभी दस्तावेजों पर पहले ही विचार किया जा चुका है। अदालत को नीति में ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसके आधार पर उसमें दोबारा हस्तक्षेप किया जाए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें