यह आपकी आलोचना है...; राघव चड्ढा को अदालत ने समझाई बारीक सीमा
राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने चड्ढा के वकील से कहा कि यह उनके मुवक्किल के राजनीतिक फैसले की आलोचना है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कथित अपमानजक पोस्ट्स को हटवाने के लिए आदेश की मांग की है। इनमें कथित तौर पर दिखाया गया है कि राघव चड्ढा ने खुद को 'पैसों के लिए बेचा।' जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा कि पहली नजर में इन पोस्ट में चड्ढा के भाजपा में जाने के राजनीतिक फैसले की आलोचना की गई है और अलोचना-मानहानि के बीच एक बारीक सीमा है।
शुरुआत में अदालत ने मौखिक रूप से चड्ढा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव नायर से कहा कि प्रथम दृष्टया इस केस में 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकार) शामिल नहीं है। अदालत ने कहा, 'अन्य फैसलों से अलग, यहां सिर्फ आलोचना है राजनीतिक क्षेत्र में लिए गए फैसलों की। यह राजनीतिक फैसले की आलोचना पर टिप्पणी है।' चड्ढा की ओर से जिस तस्वीर पर आपत्ति जताई गई थी उसके संदर्भ में अदालत ने कहा, 'यह निशाना या आलोचना है, आप अपनी प्रार्थना देखिए। यह मानहानि का केस नहीं, इसका आधार पर्सनैलिटी राइट्स है।'
अदालत ने अंतरिम राहत पर क्या कहा
इस पर नायर ने कहा कि वह केवल मानहानिकारक पोस्ट के संबंध में अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं। अदालत ने जवाब दिया कि मानहानि और आलोचना के बीच की रेखा बहुत पतली है और प्रसिद्धि से जुड़े अन्य मामलों के विपरीत, यह अंतरिम राहत देने का मामला नहीं हो सकता। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा, 'यह बहस का विषय होगा। मुझे एक एमिकस नियुक्त करने दीजिए।' नायर ने अंतरिम राहत पर जोर दिया तो अदालत ने कहा, 'पर्सनैलिटी राइट्स के कॉमर्शियल इस्तेमाल और आलोचना में अंतर है। शशि थरूर (वाला फैसला) उनके बोलने के तरीके और उनके व्यवहार पर आधारित है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप