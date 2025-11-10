यासीन मलिक के लिए मौत की सजा वाली NIA की याचिका पर सुनवाई करेगा HC, एजेंसी ने की खास मांग

संक्षेप: यासीन मलिक ने आरोप लगाया कि वीपी सिंह के कार्यकाल से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक, लगातार छह भारतीय सरकारों ने कश्मीर पर शांति पहल में उसका साथ दिया था। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में तो कई वरिष्ठ अधिकारी बातचीत की प्रक्रिया में शामिल थे।

अलगाववादी संगठन JKLF (जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट) के प्रमुख यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की अपील पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 जनवरी की तारीख तय की है। साथ ही सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान एजेंसी ने अदालत से इस याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई करने और अदालती कार्यवाही का लिंक उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। सोमवार को हुई सुनवाई में NIA की ओर से SPP (विशेष लोक अभियोजक) अक्षय मलिक पेश हुए और उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि कार्यवाही बंद कमरे में की जाए और एक निजी वर्चुअल लिंक उपलब्ध कराया जाए जो आम जनता के लिए उपलब्ध न हो। जिसके बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि वह एजेंसी के अनुरोध पर विचार करेगी।

यासीन मलिक बोला- यह मानसिक यातना जैसा सुनवाई के दौरान मलिक ने कहा कि किसी व्यक्ति को इस अनिश्चितता में रखना कि उसे मौत की सजा मिलेगी या नहीं, मानसिक यातना जैसा है। यासीन मलिक साल 2017 के टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। सोमवार को हुई कार्यवाही के दौरान वह तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेश हुआ और अपना पक्ष रखते हुए उसने अपील में हुई लंबी देरी पर अफसोस जताते हुए इसे मानसिक यातना बताया। उसने कहा कि 'NIA द्वारा अपील को दायर किए तीन साल हो गए हैं, किसी व्यक्ति को इस अनिश्चितता में रखना कि उसे मौत की सजा मिलेगी या नहीं, मानसिक यातना है।'

मलिक ने किया था चौंकाने वाला दावा इससे पहले मलिक ने एक हलफनामा दायर कर चौंकाने वाला दावा किया था। उसका कहना था कि साल 2006 में पाकिस्तान में कुख्यात आतंकी हाफिज सईद से हुई उसकी मुलाकात भारत के खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कहने पर हुई थी और इसका मकसद भूकंप राहत कार्य से जुड़ा था। उसने कहा कि बाद में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनके नारायणन को इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन बाद में इसे तोड़-मरोड़ कर उसे आतंकवादी के रूप में चित्रित किया गया।

खुद को बताया अहिंसक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थक मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि वीपी सिंह के कार्यकाल से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक, लगातार छह भारतीय सरकारों ने कश्मीर पर शांति पहल में उसका साथ दिया था। उसने दावा किया कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान भी श्यामल दत्ता, ब्रजेश मिश्रा और अजीत डोभाल जैसे वरिष्ठ अधिकारी बातचीत की प्रक्रिया में शामिल थे। इसी दौरान साल 2002 में उसने जम्मू-कश्मीर में अहिंसक लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें उसने 15 लाख हस्ताक्षर जमा करने का दावा किया।