Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi HC to hear death penalty plea for Yasin Malik by NIA on January 28
यासीन मलिक के लिए मौत की सजा वाली NIA की याचिका पर सुनवाई करेगा HC, एजेंसी ने की खास मांग

यासीन मलिक के लिए मौत की सजा वाली NIA की याचिका पर सुनवाई करेगा HC, एजेंसी ने की खास मांग

संक्षेप: यासीन मलिक ने आरोप लगाया कि वीपी सिंह के कार्यकाल से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक, लगातार छह भारतीय सरकारों ने कश्मीर पर शांति पहल में उसका साथ दिया था। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में तो कई वरिष्ठ अधिकारी बातचीत की प्रक्रिया में शामिल थे।

Mon, 10 Nov 2025 04:19 PMSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अलगाववादी संगठन JKLF (जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट) के प्रमुख यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की अपील पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 जनवरी की तारीख तय की है। साथ ही सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान एजेंसी ने अदालत से इस याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई करने और अदालती कार्यवाही का लिंक उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। सोमवार को हुई सुनवाई में NIA की ओर से SPP (विशेष लोक अभियोजक) अक्षय मलिक पेश हुए और उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि कार्यवाही बंद कमरे में की जाए और एक निजी वर्चुअल लिंक उपलब्ध कराया जाए जो आम जनता के लिए उपलब्ध न हो। जिसके बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि वह एजेंसी के अनुरोध पर विचार करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यासीन मलिक बोला- यह मानसिक यातना जैसा

सुनवाई के दौरान मलिक ने कहा कि किसी व्यक्ति को इस अनिश्चितता में रखना कि उसे मौत की सजा मिलेगी या नहीं, मानसिक यातना जैसा है। यासीन मलिक साल 2017 के टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। सोमवार को हुई कार्यवाही के दौरान वह तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेश हुआ और अपना पक्ष रखते हुए उसने अपील में हुई लंबी देरी पर अफसोस जताते हुए इसे मानसिक यातना बताया। उसने कहा कि 'NIA द्वारा अपील को दायर किए तीन साल हो गए हैं, किसी व्यक्ति को इस अनिश्चितता में रखना कि उसे मौत की सजा मिलेगी या नहीं, मानसिक यातना है।'

मलिक ने किया था चौंकाने वाला दावा

इससे पहले मलिक ने एक हलफनामा दायर कर चौंकाने वाला दावा किया था। उसका कहना था कि साल 2006 में पाकिस्तान में कुख्यात आतंकी हाफिज सईद से हुई उसकी मुलाकात भारत के खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कहने पर हुई थी और इसका मकसद भूकंप राहत कार्य से जुड़ा था। उसने कहा कि बाद में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनके नारायणन को इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन बाद में इसे तोड़-मरोड़ कर उसे आतंकवादी के रूप में चित्रित किया गया।

खुद को बताया अहिंसक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थक

मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि वीपी सिंह के कार्यकाल से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक, लगातार छह भारतीय सरकारों ने कश्मीर पर शांति पहल में उसका साथ दिया था। उसने दावा किया कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान भी श्यामल दत्ता, ब्रजेश मिश्रा और अजीत डोभाल जैसे वरिष्ठ अधिकारी बातचीत की प्रक्रिया में शामिल थे। इसी दौरान साल 2002 में उसने जम्मू-कश्मीर में अहिंसक लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें उसने 15 लाख हस्ताक्षर जमा करने का दावा किया।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के करीब तीन साल बाद यासीन मलिक को मई 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि मलिक का मामला 'दुर्लभतम से भी दुर्लभतम' श्रेणी में नहीं आता, जिसके लिए मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News National News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।