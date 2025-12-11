3 दिन के भीतर कार्रवाई करें, सलमान खान की याचिका पर दिल्ली HC का कड़ा निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की याचिका पर कड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे सलमान खान के पर्सनालिटी राइट की रक्षा के लिए 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करें।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली शिकायत पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि वह मामले में शामिल अन्य संस्थाओं के संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करेंगी।
हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सलमान खान की याचिका को सूचना एवं प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अंतर्गत शिकायत मानकर तीन दिनों के भीतर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सलमान खान द्वारा दिए गए किसी भी वेबलिंक पर कोई आपत्ति है तो उन्हें खान को सूचित करना चाहिए। सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा अपने नाम, छवि और व्यक्तित्व के बिना इजाजत उपयोग को रोकने और अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।
बता दें कि प्रचार के अधिकार को आम तौर पर व्यक्तित्व अधिकार के रूप में जाना जाता है। यह किसी व्यक्ति की छवि, नाम या छवि की रक्षा करने, उस पर नियंत्रण रखने और उससे लाभ कमाने का अधिकार है।
हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन और उनकी सास जया बच्चन, ऋतिक रोशन और अजय देवगन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार सानू, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, 'आर्ट ऑफ लिविंग' के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी ने भी अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।
तेलुगु अभिनेता एनटीआर राव जूनियर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने अभी तक उनकी याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया है।