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अदालत की अवमानना करना यूट्यूबर को पड़ी भारी, दिल्ली HC ने सुना दी जेल की सजा; समझें पूरा मामला

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक यूट्यूबर को जेल की सजा सुनाई है। वजह है, अदालत की अवमानना करना। नवीन चावला और रविंदर दुडेजा की बेंच ने यूट्यूबर को जेल की सजा सुनाई है। जानिए क्या है मामला।

अदालत की अवमानना करना यूट्यूबर को पड़ी भारी, दिल्ली HC ने सुना दी जेल की सजा; समझें पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक यूट्यूबर को जेल की सजा सुनाई है। वजह है, अदालत की अवमानना करना। अदालत के मुताबिक, यूट्यूबर ने वीडियो के जरिए जजों के ऊपर पर्सनल अटैक किए। न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए नीचा दिखाया। इन वजहों से नवीन चावला और रविंदर दुडेजा की बेंच ने यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को 6 महीनों की जेल की सजा सुनाई है।

बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा- गुलशन पाहूजा ने अपने किए पर न तो कोई अफसोस दिखाया और न ही कोई "कोर्स करेक्शन" का सुझाव दिया। अदालत ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा- अगर गुलशन को सजा नहीं दी गई, तो उसका हौसला और बढ़ सकता है।

इस यूट्यूब चैनल को चलाते हैं गुलशन

मामला यूट्यूब चैनल Fight 4 Judicial Reforms से जुड़े वीडियो का है। अदालत के मुताबिक, इन वीडियोज में कुछ न्यायिक अधिकारियों पर व्यक्तिगत हमले किए गए और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की आजादी (Free Speech) का मतलब यह नहीं है कि कोई न्यायपालिका को बदनाम करने लगे।

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पाए गए आपराधिक अवमानना के दोषी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को यूट्यूबर को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि कभी-कभी कोई नाराज पक्ष गुस्से में अदालत या जजों पर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन इस मामले में आलोचना की सीमा पार की गई। अदालत के मुताबिक, यूट्यूबर का मकसद केवल न्यायपालिका की छवि खराब करना था।

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6 महीने की हुई जेल

कोर्ट ने हर मामले में 6 महीने की साधारण कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, सजा को 60 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया गया है, ताकि गुलशन पाहुजा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। अदालत ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो उन्हें 60 दिनों बाद सरेंडर करना होगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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