दिल्ली HC में याचिका लगा टीना अंबानी ने LOC को लेकर की खास अपील, अदालत ने ED-SFIO से मांगा जवाब
ED की ओर से पेश हुए सीनियर वकील जोहेब हुसैन ने कहा, 'टीना अंबानी को दो समन भेजे गए थे, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुईं।' इसके जवाब में अंबानी के वकील ने उनके पेश नहीं होने की वजह बताई।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व अभिनेत्री और उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की एक याचिका पर सुनवाई की और इसके बाद ED (प्रवर्तन निदेशालय) और SFIO (ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस) जैसी जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा। टीना अंबानी ने की तरफ से दायर इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ जारी 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) के बारे में जानकारी मांगी है। वे जानना चाहती हैं कि उनके खिलाफ जारी सर्कुलर अभी प्रभावी है या नहीं। उन्होंने बताया कि इस LOC की वजह से वह विदेश यात्रा नहीं कर पा रही हैं।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की सुनवाई जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच के सामने हुई। टीना अंबानी ने अपनी याचिका में कोर्ट से एजेंसियों को यह निर्देश देने की मांग की है कि अगर उनके खिलाफ कोई LOC जारी किया गया है और अभी भी लागू है, तो उसकी जानकारी उन्हें दी जाए। टीना अंबानी ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वह अपने दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए थाईलैंड, UAE, ओमान और भूटान जाना चाहती हैं और अगर उनके खिलाफ कोई लुक आउट सर्कुलर जारी है तो वह आगे किसी भी होने वाली परेशानी से बचना चाहती हैं।
'मैं 10 दिसंबर से विदेश यात्रा पर जाना चाहती हूं'
अंबानी की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने उनकी ओर से अदालत में कहा, 'दो एजेंसियों SFIO और ED ने मुझे (टीना अंबानी को) समन भेजा था। अब कोई समन पेंडिंग नहीं है और उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। ऐसे में मैं 10 दिसंबर से अपने परिवार से मिलने के लिए विदेश यात्रा पर जाना चाहती हूं।' आगे उन्होंने कहा, 'इस याचिका के जरिए मैं यह जानकारी चाहती हूं कि, अगर कोई LOC है तो मुझे बताया जाए, और अगर कोई LOC नहीं है, तो इसे रिकॉर्ड पर लाया जाए।'
'अंबानी के वकील ने बताया दो समन के बाद भी पेश क्यों नहीं हुईं'
उधर ED की ओर से पेश हुए सीनियर वकील जोहेब हुसैन ने कहा, 'टीना अंबानी को दो समन भेजे गए थे, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुईं।' इसके जवाब में पेश नहीं होने की वजह बताते हुए खुराना ने कहा कि उस समय उनकी क्लाइंट की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। उसके ठीक होने के बाद उन्होंने अधिकारियों को लिखकर सूचित कर दिया था कि वह पेश होने के लिए तैयार हैं।
4 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
इसके बाद ईडी के वकील ने अंबानी की याचिका पर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की। वहीं सुनवाई के बाद जस्टिस पुष्करणा की बेंच ने इन दोनों सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी किया और कहा कि सरकारी एजेंसियों के वकीलों को नोटिस स्वीकार करने और जवाब दाखिल करने के निर्देश मिले हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
ईडी कुर्क कर चुका अनिल अंबानी समूह की 12 हजार करोड़ की संपत्तियां
बता दें कि ईडी पिछले साल से अनिल अंबानी और उनकी रिलायंस समूह की कंपनियों की जांच कर रहा है। अब तक एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत तीन प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की हैं। इसके अलावा, 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क भी की गई है।
अनिल अंबानी से पिछले साल उनकी समूह की कंपनियों के कथित बैंक ऋण अनियमितताओं के लिए ईडी द्वारा पूछताछ की गई थी। कंपनी के एक पूर्व शीर्ष कार्यकारी और RCOM के पूर्व अध्यक्ष, पुनीत गर्ग को हाल ही में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने अतीत में किसी भी गलत काम से इनकार किया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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