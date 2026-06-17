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Telegram बैन पर दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब, 15 करोड़ यूजर प्रभावित पर क्या बोली सरकार?

Ratan Gupta नई दिल्ली, भाषा
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Telegram ban: नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले को चुनौती देते हुए टेलीग्राम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। 

Telegram बैन पर दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब, 15 करोड़ यूजर प्रभावित पर क्या बोली सरकार?

Telegram ban: भारत में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थाई तौर पर बैन कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद टेलीग्राम दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लेकर पहुंचा था। सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। टेलीग्राम पर यह प्रतिबंध 21 जून को होने वाली नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा से पहले लगाया गया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार (18 जून) तक के लिए स्थगित कर दी और केंद्र को नोटिस जारी किया।

टेलीग्राम- 15 करोड़ यूजर प्रभावित, सरकार ने कहा- एप का दुरुपयोग हो रहा

मामले की सुनवाई के दौरान टेलीग्राम की ओर से पेश वकील ने सरकार के प्रतिबंधात्मक आदेश को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने कहा- इससे 15 करोड़ से अधिक यूजर प्रभावित हुए हैं। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार के कदम का बचाव करते हुए कहा- इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगले दिन अदालत के सामने 'चौंकाने वाली' जानकारी पेश करेंगे।

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सरकार बोली, समस्या अचानक पैदा नहीं हुई

तुषार मेहता ने कहा, “एक चैनल बंद होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है और क्यूआर कोड के जरिये भुगतान लिया जाता है। यह लगातार चल रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि यह समस्या अचानक पैदा नहीं हुई है। सरकार मई से ही इस बारे में आ रही शिकायतों से निपट रही है।

जानिए किसकी सिफारिश पर बैन हुआ टेलीग्राम?

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत आदेश जारी कर टेलीग्राम को बैन किया है। ऐसा करने की सिफारिश नीट-यूजी की परीक्षा कराने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने की थी। अब 22 जून तक भारत में टेलीग्राम पर अस्थाई रोक रहेगी। इसमें दोबारा होने वाली परीक्षा का दिन और उसके तुरंत बाद की अवधि शामिल है।

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टेलीग्राम यूजर पुराने मेसेज भी नहीं कर पाएंगे एडिट

इसके अलावा टेलीग्राम को दिए गए एक अन्य निर्देश में 30 जून, 2026 तक भारत में पहले से पोस्ट किए गए मेसेज के एडिट फीचर को इनएक्टिव करने के लिए भी कहा गया है। इसके पीछे की वजह यह है- कहीं पुराने मेसेज को एडिट करके ही दोबारा मेसेज न भेज दिए जाएं। बाकी एनटीए के अनुसार, इस फीचर का इस्तेमाल परीक्षा के बाद फर्जी 'पेपर लीक' के सबूत बनाने में किया जा रहा था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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