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इसमें स्वनिर्धारण का अधिकार छीना; ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक को दी गई चुनौती, HC ने केंद्र से मांगा जवाब

Apr 08, 2026 07:29 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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याचिका में इस नए कानून की कई धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी निर्देश देने की मांग की गई कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान स्वयं तय करने का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना जाए।

इसमें स्वनिर्धारण का अधिकार छीना; ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक को दी गई चुनौती, HC ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े संशोधन कानून 2026 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका चंद्रेश जैन और लक्ष्य जैन के द्वारा दायर की गई है, जिसमें नए कानून के उन प्रावधानों का विरोध किया गया है जो किसी व्यक्ति के लैंगिक पहचान के स्वनिर्धारण के अधिकार को छीन लेते हैं। याचिका में कहा गया कि यह संशोधन उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक नालसा फैसले द्वारा स्थापित सिद्धांतों को कमजोर करता है।

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने बुधवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नया कानून लिंग पहचान के लिए चिकित्सा व प्रशासनिक सत्यापन को अनिवार्य बनाता है, जिससे व्यक्ति की स्वयं की पहचान का अधिकार खत्म होकर राज्य के नियंत्रण में चला जाता है।

मूल कानून में अलग थी ट्रांसजेंडर की परिभाषा

मूल कानून में ट्रांसजेंडर की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई थी, जिसका जेंडर जन्म के समय निर्धारित जेंडर से मेल नहीं खाता, चाहे उसने सर्जरी या हार्मोन थेरेपी करवाई हो या नहीं। लेकिन संशोधित कानून में ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया, जो बिना किसी मेडिकल प्रक्रिया के अपनी पहचान स्वयं निर्धारित करते हैं, जैसे ट्रांससेक्सुअल और नॉन-बाइनरी व्यक्ति।

'लैंगिक पहचान के स्वनिर्धारण को हटाता है कानून'

याचिकाकर्ता चंद्रेश जैन ने कहा कि यह अधिनियम लैंगिक पहचान के स्वनिर्धारण को हटाता और कमजोर करता है तथा इसके बजाय लैंगिक पहचान के राज्य-नियंत्रित सत्यापन, प्रमाणीकरण और 'स्क्रीनिंग' की एक व्यवस्था शुरू करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा, गोपनीयता और निर्णय लेने की स्वायत्तता के अधिकारों का उल्लंघन है।

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'याचिका में कई धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग'

याचिका में इस नए कानून की कई धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी निर्देश देने की मांग की गई कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान स्वयं तय करने का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना जाए। इसके अलावा पीठ से यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि देशभर की पुलिस व जांच एजेंसियां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों को बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के दर्ज करें और उन पर कार्रवाई करें।

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22 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि केवल प्रशासनिक प्रमाण पत्र के अभाव में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आपराधिक कानून के तहत सुरक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की है। बता दें कि यह विधेयक संसद द्वारा 25 मार्च को पारित किया गया था और 30 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी।

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Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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