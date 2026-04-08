इसमें स्वनिर्धारण का अधिकार छीना; ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक को दी गई चुनौती, HC ने केंद्र से मांगा जवाब
याचिका में इस नए कानून की कई धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी निर्देश देने की मांग की गई कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान स्वयं तय करने का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना जाए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े संशोधन कानून 2026 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका चंद्रेश जैन और लक्ष्य जैन के द्वारा दायर की गई है, जिसमें नए कानून के उन प्रावधानों का विरोध किया गया है जो किसी व्यक्ति के लैंगिक पहचान के स्वनिर्धारण के अधिकार को छीन लेते हैं। याचिका में कहा गया कि यह संशोधन उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक नालसा फैसले द्वारा स्थापित सिद्धांतों को कमजोर करता है।
मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने बुधवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नया कानून लिंग पहचान के लिए चिकित्सा व प्रशासनिक सत्यापन को अनिवार्य बनाता है, जिससे व्यक्ति की स्वयं की पहचान का अधिकार खत्म होकर राज्य के नियंत्रण में चला जाता है।
मूल कानून में अलग थी ट्रांसजेंडर की परिभाषा
मूल कानून में ट्रांसजेंडर की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई थी, जिसका जेंडर जन्म के समय निर्धारित जेंडर से मेल नहीं खाता, चाहे उसने सर्जरी या हार्मोन थेरेपी करवाई हो या नहीं। लेकिन संशोधित कानून में ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया, जो बिना किसी मेडिकल प्रक्रिया के अपनी पहचान स्वयं निर्धारित करते हैं, जैसे ट्रांससेक्सुअल और नॉन-बाइनरी व्यक्ति।
'लैंगिक पहचान के स्वनिर्धारण को हटाता है कानून'
याचिकाकर्ता चंद्रेश जैन ने कहा कि यह अधिनियम लैंगिक पहचान के स्वनिर्धारण को हटाता और कमजोर करता है तथा इसके बजाय लैंगिक पहचान के राज्य-नियंत्रित सत्यापन, प्रमाणीकरण और 'स्क्रीनिंग' की एक व्यवस्था शुरू करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा, गोपनीयता और निर्णय लेने की स्वायत्तता के अधिकारों का उल्लंघन है।
'याचिका में कई धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग'
याचिका में इस नए कानून की कई धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी निर्देश देने की मांग की गई कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान स्वयं तय करने का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना जाए। इसके अलावा पीठ से यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि देशभर की पुलिस व जांच एजेंसियां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों को बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के दर्ज करें और उन पर कार्रवाई करें।
22 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि केवल प्रशासनिक प्रमाण पत्र के अभाव में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आपराधिक कानून के तहत सुरक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की है। बता दें कि यह विधेयक संसद द्वारा 25 मार्च को पारित किया गया था और 30 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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