सरकार का फैसला ना तो मनमाना और ना ही सनक भरा; किस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने कहा ऐसा
हाई कोर्ट के पिछले फैसले को चुनौती देते हुए, 'जस्टिस फॉर ऑल' ने पुनर्विचार याचिका में तर्क दिया कि उन्हें जवाब दाखिल करने का मौका नहीं दिया गया था और साथ ही यह भी कहा कि यह नीति RTE अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसके उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कोर्ट ने सरकार की उस नीति को सही ठहराया था, जिसमें उसने EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों) और वंचित समूहों के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म देने के बजाय सीधे नकद सहायता देने का निर्णय लिया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने अपने पिछले फैसले को सही बताते हुए कहा कि सीधे कैश देना 'पूरी तरह से मनमाना, सनकी भरा या अनियंत्रित' नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने सरकार के निर्णय को सही ठहराने वाले अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि उसे अपने पिछले फैसले में कोई स्पष्ट गलती नहीं मिली, और न ही ऐसा कोई तथ्य मिला जिस पर दिल्ली सरकार की नीति को स्वीकार करने से पहले विचार न किया गया हो। दिल्ली सरकार की इस नीति के तहत पात्र छात्रों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पर्याप्त राशि दी जाती है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली सरकार ने 10 जून, 2025 को एक नीति बनाई, जिसमें स्कूली बच्चों को सीधे यूनिफॉर्म देने की बजाय उनके लिए नगद आर्थिक मदद देने का फैसला किया गया।
'अदालतें आमतौर पर तब तक दखल नहीं देतीं…'
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की पीठ ने इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 'अदालतें आमतौर पर नीतिगत फैसलों में तब तक दखल नहीं देतीं, जब तक कि वे इतने मनमाने, सनक भरे या अनियंत्रित न हों कि अदालत की अंतरात्मा को ही झकझोर दें।' पीठ ने कहा कि यह पुनर्विचार याचिका असल में पूरे मामले पर फिर से बहस करने की एक कोशिश थी, जो पुनर्विचार याचिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, क्योंकि उसका दायरा बेहद सीमित होता है।
'पुनर्विचार याचिका के अधिकार क्षेत्र का दायरा सीमित'
अदालत ने जोर देकर कहा कि पुनर्विचार के अधिकार क्षेत्र (रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन) का इस्तेमाल अपील के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता। पुनर्विचार याचिका केवल कुछ सीमित आधारों पर ही स्वीकार की जा सकती है, जैसे कि कोई नया और महत्वपूर्ण सबूत सामने आना, जिसे पूरी सावधानी बरतने के बावजूद पहले पेश नहीं किया जा सका था, या फिर रिकॉर्ड में कोई ऐसी गलती दिखना जो स्पष्ट रूप से सामने हो।
जस्टिस फॉर ऑल नाम के संगठन ने दायर की थी याचिका
हाई कोर्ट ने यह फैसला 12 अक्टूबर को 'जस्टिस फॉर ऑल' नाम के एक संगठन द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका पर सुनाया। इस याचिका में अदालत के 23 जनवरी, 2026 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' (RTE) अधिनियम, 2009 को लागू करने के संबंध में अदालत के पिछले निर्देशों में बदलाव किया गया था।
सरकार ने सीधे पैसे देने की पीछे बताई थी यह वजह
हालांकि सरकार ने बच्चों को सीधे राशि ट्रांसफर करने की वजह बताते हुए सरकार ने कहा था कि यूनिफॉर्म खरीदना और बांटना एक बहुत ही जटिल काम है और इससे शिक्षा विभाग और स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार ने बताया कि 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) के जरिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में आमतौर पर लगभग छह महीने लग जाते हैं, और अलग-अलग स्कूलों की यूनिफॉर्म के डिजाइन, रंग और स्पेसिफिकेशन भी अलग-अलग होते हैं।
‘यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मिले पर्याप्त राशि’
जिसके बाद इस नीति को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में अपने 13 अप्रैल, 2023 के आदेश में बदलाव किया और सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि छात्रों को नीति के अनुसार यूनिफॉर्म के लिए पर्याप्त राशि मिल जाए।
हमें मौका नहीं मिला था- पुनर्विचार याचिका में बोला संगठन
वहीं अब हाई कोर्ट के पिछले फैसले को चुनौती देते हुए, 'जस्टिस फॉर ऑल' ने पुनर्विचार याचिका में तर्क दिया कि उन्हें जवाब दाखिल करने का मौका नहीं दिया गया था और यह भी कहा कि यह नीति RTE अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है।
कोर्ट ने खारिज कर दी याचिकाकर्ताओं की दलील
हालांकि बेंच ने याचिकाकर्ताओं की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि कहा कि पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) दाखिल होने के बाद याचिकाकर्ता को पर्याप्त समय दिया गया था। उनके वकील ने अदालत में पेश होकर मामले पर पूरी बहस की थी और उस समय जवाब दाखिल करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं मांगा था। इसलिए, अदालत ने उनकी इस दलील को नहीं मानने से इनकार कर दिया।
साथ ही अपने पिछले फैसले में कोई स्पष्ट गलती न पाते हुए और यह देखते हुए कि किसी भी महत्वपूर्ण सामग्री पर विचार करने में किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई थी, हाई कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका और उसके साथ लंबित अन्य आवेदनों को खारिज कर दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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