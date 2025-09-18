Delhi HC says Forcing woman to continue unwanted pregnancy compounds her suffering अविवाहित युवती को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना उसकी तकलीफ को बढ़ाता है: हाईकोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
अविवाहित युवती को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना उसकी तकलीफ को बढ़ाता है: हाईकोर्ट

अपने आदेश में अदालत ने कहा, ‘अगर पीड़िता को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसकी पीड़ा और बढ़ सकती है। इसके अलावा, पीड़िता को सामाजिक कलंक का सामना भी करना पड़ेगा, जो उसके मन पर हुए घावों को भरने की अनुमति नहीं देगा।’

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, श्रुति कक्कड़, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 03:03 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि किसी महिला को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना न केवल उसकी पीड़ा को बढ़ाता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए उसकी गरिमा, निजता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि एक महिला की गर्भ धारण करने और शारीरिक अखंडता के अधिकार को अन्य सभी पहलुओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एक 30 वर्षीय अविवाहित महिला को अपने 22 सप्ताह से ज्यादा समय के गर्भ को चिकित्सकीय तरीके से गिराने की अनुमति दे दी। महिला का दावा है कि उसके लिव-इन पार्टनर से शादी का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए थे, और इसी कारण वह गर्भवती हो गई थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि इस अनचाही गर्भावस्था के कारण याचिकाकर्ता को गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा है। ऐसे में जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि उसे गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया गया तो उसका आघात और ज्यादा गहरा होगा और उसे सामाजिक कलंक का सामना भी करना पड़ेगा, ऐसे में वह इस यौन शोषण से उत्पन्न भावनात्मक घावों को भरने में असमर्थ हो जाएगी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'अदालत का मानना ​​है कि अगर पीड़िता को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसकी पीड़ा और बढ़ सकती है। इसके अलावा, पीड़िता को सामाजिक कलंक का सामना भी करना पड़ेगा, जो उसके शरीर की अपवित्र होने के कारण उसने मन पर हुए घावों को भरने की अनुमति नहीं देगा।

पीड़िता लगभग दो साल तक उस पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही थी, जिसने उससे शादी का झूठा वादा करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसी दौरान पिछले साल नवंबर-दिसंबर में वह गर्भवती हो गई, लेकिन इसके बाद उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि करीब छह महीनों बाद यानी जून 2025 में वह एकबार फिर से गर्भवती हो गई। लेकिन इस बार उसने गर्भपात कराने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर उसके लिव-इन पार्टनर ने 15 मई को उसके साथ मारपीट की और उसे छोड़ दिया।

इसके बाद पीड़िता ने आरोपी की शिकायत पुलिस से कर दी और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें बलात्कार, जानबूझकर चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी के आरोप शामिल थे।

अपनी याचिका में, महिला ने दावा किया कि यह गर्भावस्था यौन शोषण का परिणाम थी और इसे जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होगा, साथ ही उसे सामाजिक कलंक का भी सामना करना पड़ेगा। उसने आगे कहा कि हालांकि उसने गर्भपात के लिए एक अस्पताल से संपर्क किया था, लेकिन क्योंकि गर्भावस्था को 20 सप्ताह से अधिक समय हो चुका था और FIR लंबित थी, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए अदालत की अनुमति लाने को कहा।

फैसला सुनाने से पहले अदालत ने एम्स के डॉक्टरों की उस सलाह पर भी ध्यान दिया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की कि महिला गर्भपात के लिए पूरी तरह स्वस्थ है। इसके बाद महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने चिकित्सकीय देखरेख में एम्स अस्पताल में गर्भपात की तत्काल अनुमति दे दी।

बता दें कि MTP (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) कानून के अंतर्गत कानूनी तौर पर 20 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने की अनुमति है। हालांकि 2021 में हुए संशोधन के बाद, कुछ श्रेणियों की महिलाएं जिनमें यौन उत्पीड़न की पीड़िताएं शामिल हैं, वह चिकित्सा बोर्ड की मंजूरी से 24 हफ्तों तक गर्भपात करा सकती हैं। यह कानून अदालतों को भ्रूण संबंधी असामान्यताओं या महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम वाले असाधारण मामलों में 24 हफ्तों से ज्यादा समय तक गर्भपात की अनुमति देने की भी अनुमति देता है।