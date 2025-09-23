जब आप राजनीति में होते हैं तो आपको...; सोशल मीडिया के खिलाफ HC पहुंचे BJP नेता को सलाह

भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजनीति में शामिल व्यक्ति को 'मोटी चमड़ी' वाला होना चाहिए, लेकिन व्यंग्य और मानहानि में अंतर करना जरूरी है।

भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि राजनीति में शामिल व्यक्ति को 'मोटी चमड़ी' वाला होना चाहिए, लेकिन व्यंग्य और मानहानि में अंतर करना जरूरी है। जस्टिस बंसल ने यह भी कहा कि अगर टिप्पणियां अश्लील पाई गईं तो उन्हें हटाना होगा।

गौरव भाटिया ने इस महीने की शुरुआत में एक टीवी समाचार कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को लेकर सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग की थी। कार्यक्रम में उन्हें कथित तौर पर 'बिना पैंट/पायजामा के' कुर्ता पहने देखा गया था। भाटिया की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे और कैमरामैन ने गलती से उनके शरीर का निचला आधा हिस्सा दिखा दिया। उन्होंने दावा किया कि घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट भाटिया की निजता का उल्लंघन करते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए।

जज ने कहा कि कोर्ट को एकपक्षीय निषेधाज्ञा पारित करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही मामले की सुनवाई 25 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी। जज ने टिप्पणी की कि हमें बहुत सावधान रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ऐसे मामलों में एकपक्षीय आदेश पारित नहीं करना चाहिए।

वकील ने तर्क दिया कि तस्वीर उनके घर की गोपनीयता में ली गई थी। उनकी सहमति के बिना इसे प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह भाटिया निजता का हनन था। वह अपने घर में बैठे थे। ऐसी तस्वीरें उनकी सहमति के बिना प्रसारित नहीं की जा सकतीं।

इस पर जज ने कहा कि आपका इंटरव्यू आपके पास है। वे आपके घर में जबरदस्ती नहीं घुसे। भाटिया की इस दलील के जवाब में कि अपमानजनक तस्वीरें उनकी सहमति के बिना प्रसारित नहीं की जा सकतीं, जज ने कहा कि जब आप राजनीति में होते हैं तो आपको मोटी चमड़ी का होना जरूरी है। हमें यह तय करना होगा कि क्या व्यंग्यात्मक है और क्या अपमानजनक।

अपनी याचिका में भाटिया ने कहा, "मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि प्रतिष्ठा वर्षों में अर्जित की जाती है। मैं अपनी गरिमा की रक्षा के लिए आपके सामने आया हूं।" याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि इस मामले से संबंधित सामग्री एआई से बनाई गई थी। साथ ही छेड़छाड़ की गई तस्वीरें भी थीं।