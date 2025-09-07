Delhi HC said Child testimony alone can secure conviction if reliable and inspires confidence पीड़ित बच्ची की भरोसेमंद गवाही ही काफी, दिल्ली HC ने रेप के दोषी की सजा बरकरार रखी, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi HC said Child testimony alone can secure conviction if reliable and inspires confidence

पीड़ित बच्ची की भरोसेमंद गवाही ही काफी, दिल्ली HC ने रेप के दोषी की सजा बरकरार रखी

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में कहा कि बच्ची की भरोसेमंद गवाही ही काफी है। इसके आधार पर दोषसिद्धि संभव है। कोर्ट ने रेप के दोषी व्यक्ति की 12 साल की जेल की सजा बरकरार रखी। दोषी ने कई बार बच्ची के साथ रेप किया था।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 03:34 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में 10 साल की बच्ची के साथ रेप करने के दोषी व्यक्ति की 12 साल की जेल की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि बच्ची की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद है और इसी के आधार पर दोषसिद्धि संभव है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने 3 सितंबर को दोषी टोनी की अपील खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।

जस्टिस कुमार ने कहा कि कानून की स्थापित स्थिति यह है कि यदि पीड़िता घटना की एकमात्र गवाह है। यदि उसकी गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है तो दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है। यदि पीड़ित बच्ची की गवाही विश्वास पैदा करती है और विश्वसनीय है तो दोषसिद्धि उसके आधार पर हो सकती है।

एफआईआर के अनुसार, दोषी बच्ची के स्कूल के पास एक लकड़ी की दुकान में काम करता था। वह बच्ची को चाउमीन और कचौड़ी जैसी खाने की चीजों का लालच देकर अपनी दुकान में बार-बार रेप करता था। इसके अलावा, उसने धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे नाले में डुबो देगा या लकड़ी के टुकड़े की तरह काट डालेगा।

जस्टिस कुमार ने कहा कि बच्ची का बयान सुसंगत और विश्वसनीय रहा और आरोपी जिरह में उसकी गवाही को झुठला नहीं सका। इसलिए उसे सजा से कोई राहत नहीं दी जा सकती है।