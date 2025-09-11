ऐश्वर्या राय को राहत, दिल्ली HC ने उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई, URL हटाने के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट से अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल के मामले में उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उनके नाम का अनधिकृत उपयोग अभिनेत्री की निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।

दिल्ली हाई कोर्ट से अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल के मामले में उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उनके नाम का अनधिकृत उपयोग अभिनेत्री की निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।

अभिनेत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तेजस करिया ने कई संस्थाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अभिनेत्री के नाम और फोटो का दुरुपयोग करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दुरुपयोग से न केवल अभिनेत्री को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा और साख को भी ठेस पहुंचती है। कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी पहचान का अनधिकृत उपयोग लोगों को गुमराह कर सकता है कि वह उत्पादों और सेवाओं का समर्थन या प्रचार करती है।

कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व का अधिकार किसी व्यक्ति को अपनी छवि, नाम और समानता के उपयोग को नियंत्रित और संरक्षित करने की अनुमति देते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इन चीजों का दुरुपयोग सम्मान के साथ जीने के अधिकार को भी प्रभावित करता है।

कोर्ट ने अभिनेत्री के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित भी की। इसमें अज्ञात पक्षों सहित प्रतिवादियों को उनके नाम ऐश्वर्या राय बच्चन और संक्षिप्त नाम एआरबी, फोटो, समानता और अन्य विशेषताओं का व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने से रोक दिया गया। यह आदेश किसी भी माध्यम में एआई, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग और मशीन लर्निंग सहित सभी तकनीकों पर लागू होता है।

कोर्ट ने गूगल एलएलसी को मुकदमे में वर्णित यूआरएल को 72 घंटों के भीतर हटाने और ऑपरेटरों की ग्राहक जानकारी सीलबंद प्रारूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 7 दिनों के भीतर यूआरएल को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया। भारत की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों और ब्रांड एंबेसडर में से एक के रूप में ऐश्वर्या राय की प्रतिष्ठा पर प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके व्यक्तित्व का कोई भी दुरुपयोग उनकी साख को कम करेगा।

ऐश्वर्या राय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा अवैध रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से उत्पन्न अश्लील सामग्री प्रसारित करने और उनकी पहचान का दुरुपयोग करने से सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी उनके चेहरे को अश्लील वीडियो और फोटो में बदलने के लिए एआई और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

राय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि अभिनेत्री की पूरी तरह से अवास्तविक अंतरंग तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके नाम और उनकी समानता का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उनकी फोटो वाली टी-शर्ट और मग की अवैध बिक्री की ओर भी इशारा किया।