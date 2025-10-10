Delhi HC restrains social media platforms from using Sudhir Chaudhary's name, image, voice दिल्ली HC ने सुधीर चौधरी के नाम, तस्वीर और आवाज का सोशल मीडिया पर इस्तेमाल रोका, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi HC restrains social media platforms from using Sudhir Chaudhary's name, image, voice

दिल्ली HC ने सुधीर चौधरी के नाम, तस्वीर और आवाज का सोशल मीडिया पर इस्तेमाल रोका

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने चौधरी की उस याचिका पर राहत दी, जिसमें सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रामक और एआई-जनरेटेड वीडियो शेयर करने और उनके नाम पर झूठे बयान फैलाने का आरोप लगाया गया था।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 05:57 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि को सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी के नाम, फोटो, समानता या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने चौधरी की उस याचिका पर राहत दी, जिसमें सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रामक और एआई-जनरेटेड वीडियो शेयर करने और उनके नाम पर झूठे बयान फैलाने का आरोप लगाया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, लोगों को ऐसा करने के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने कहा- “हम सुधीर चौधरी के नाम, तस्वीर, समानता और आवाज़ के लिए निषेधाज्ञा देंगे।” न्यायाधीश ने चौधरी को आदेश की एक कॉपी उन सोशल मीडिया हैंडल्स को भी देने का निर्देश दिया जिन्हें उन्होंने अपनी याचिका में पक्ष बनाया था।

न्यायाधीश ने आदेश देते हुए कहा, 48 घंटों के भीतर उल्लंघनकारी लोग सुधीर चौधरी से जुड़े विवादित लिंक हटा दें। ऐसा न होने पर, दूसरा प्रतिवादी यानी गूगल एलएलसी उन्हें हटा देगा। अदालत ने ये भी कहा है कि सुधीर चौधरी मुकदमे में विवादित सामग्री के समान सामग्री के बारे में गूगल एलएलसी और मेटा प्लेटफ़ॉर्म को जानकारी दी जा सकती है। इसे 48 घंटों के भीतर हटा दिया जाएगा।

सुधीर चौधरी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार और टीवी एंकर हैं, जिन्हें उनकी बेबाक रिपोर्टिंग और तेज राजनीतिक विश्लेषण के लिए जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक Zee News में काम किया और कार्यक्रम ‘DNA’ (Daily News & Analysis) के एंकर रहे। बाद में वे Aaj Tak से जुड़े। और अब दूरदर्शन के साथ काम कर रहे हैं। चौधरी को पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए रामनाथ गोयनका अवॉर्ड भी मिल चुका है। वे डिजिटल मीडिया में भी सक्रिय हैं।