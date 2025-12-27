Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi HC restores 72 year old former ex-CISF officerex honour, quashes forced retirement
20 साल पहले CISF से किए गए थे जबरन रिटायर, अब 72 साल की उम्र में हाई कोर्ट ने लौटाया सम्मान

20 साल पहले CISF से किए गए थे जबरन रिटायर, अब 72 साल की उम्र में हाई कोर्ट ने लौटाया सम्मान

संक्षेप:

महिला कांस्टेबल ने नवंबर 1999 में अधिकारियों को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता पर अवैध संबंध बनाने की कोशिश करने और उसके खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।

Dec 27, 2025 06:49 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल पहले CISF से जबरन रिटायर किए गए 72 साल के एक बुजुर्ग का सम्मान दोबारा लौटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए और शिकायत दुर्भावना से प्रेरित लग रही है। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि जांच अधिकारी ने इसे साबित पाया भी है तो भी जबरन रिटायरमेंट जैसी गंभीर सजा नहीं दी जानी चाहिए थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जस्टिस दिनेश मेहता और विमल कुमार यादव की बेंच ने 19 दिसंबर को दिए गए एक आदेश में कहा, 'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोप लगने के बाद से लगभग 25 साल बीत चुके हैं और याचिकाकर्ता 72 साल के हो गए हैं, हमें लगता है कि हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी इज्जत वापस लौटा दें, जो हमारे हिसाब से जबरन रिटारमेंट का आदेश देने की कार्रवाई से खत्म हो गई थी।'

महिला कांस्टेबल ने नवंबर 1999 में अधिकारियों को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता पर अवैध संबंध बनाने की कोशिश करने और उसके खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि शिकायत जानबूझकर की गई थी और उसे झूठा फंसाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि एक सख्त ऑफिसर होने के नाते, उसने अनुशासन लाने और चोरी और गलत कामों को रोकने की कोशिश की थी और शिकायतकर्ता को एक चेतावनी पत्र जारी किया था।

बेंच ने कहा कि उसे लगता है कि शिकायतकर्ता का पत्र किसी छिपे हुए मकसद से मोटिवेटेड था, शायद इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।

कोर्ट ने कहा, 'इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बढ़ा-चढ़ाकर, अगर झूठी नहीं, तो शिकायत उसे दी गई चेतावनी के कारण दर्ज की गई थी। ऐसे बचाव को, जो सही लग रहा था, जांच अधिकारी ने कोई अहमियत नहीं दी।' कोर्ट ने आगे कहा कि आरोप 'असली उत्पीड़न के बजाय बदले की भावना से ज्यादा लगते हैं।'

कोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट की याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (L&R) के अक्टूबर 2005 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें जबरन सेवा से रिटायर कर दिया गया था। यह याचिका 2006 में दायर की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि इज्जत वापस लौटाने के अलावा, उन्हें किसी भी पैसे के फायदे में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वह किसी भी नतीजतन मिलने वाले फायदों की मांग नहीं करेंगे और जो भी पेंशन या पैसे के फायदे उन्हें मिल रहे हैं, उसी से संतुष्ट रहेंगे।

हाई कोर्ट ने 2005 के आदेश और 2004 की जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया और यह माना कि तीसरी शुरुआती जांच और उसके बाद की अनुशासनात्मक जांच खुद ही गैर-ज़रूरी थी और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया नतीजा सबूतों के मुताबिक नहीं था। 'अनिवार्य रिटायरमेंट के आदेश को रद्द करने के बाद, याचिकाकर्ता को तब तक प्रतिवादियों की सेवा में माना जाएगा जब तक वह सुपरएनुएशन की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। अनिवार्य रिटायरमेंट की तारीख (26 अक्टूबर, 2005) और सुपरएनुएशन की उम्र तक पहुंचने की तारीख के बीच की अवधि को उसकी सेवा में काल्पनिक रूप से गिना जाएगा। हालांकि, उसकी पेंशन को उसी हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। हालांकि उसे पेंशन का बकाया नहीं मिलेगा, लेकिन वह 1 मार्च, 2026 से संशोधित पेंशन पाने का हकदार होगा।' यह कहा गया।

बेंच ने कहा कि तीन शुरुआती जांचों में से दो में याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था और कहा कि उसे अधिकारियों द्वारा तीसरी शुरुआती जांच का आदेश देने का कोई पर्याप्त कारण नहीं मिला। 'प्रतिवादियों को इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए था, आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जो असली उत्पीड़न के बजाय बदले की भावना से प्रेरित लगते हैं। इससे भी बढ़कर, कोई गंभीर प्रकृति का आरोप नहीं है।' यह कहा गया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।