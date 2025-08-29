कपिल मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला, HC ने निचली अदालत से किया एक अनुरोध

जेठमलानी ने कोर्ट से कहा, 'चूंकि दस्तावेज समझ से बाहर हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष को आरोपों पर बहस सुनने से पहले याचिकाकर्ता को व्याख्या किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए, अन्यथा मुकदमा प्रभावित हो सकता है।'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता (MCC) उल्लंघन मामले में एक निचली अदालत से अगली तारीख तक सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है। हाई कोर्ट ने यह निर्देश कपिल मिश्रा की उस याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने यह कहते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी कि, एक्स (पूर्व में ट्विटर) से प्राप्त प्रतिक्रिया समझ से बाहर है और कोडिंग भाषा में है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपों पर बहस शुरू होने से पहले एक अनुवादित प्रति की मांग का अनुरोध भी किया है।

उच्च न्यायालय को बताया गया कि कपिल मिश्रा पर लगे आरोपों से जुड़ी याचिका निचली अदालत में शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध है। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत से मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया।

28 अगस्त को दिए अपने आदेश में जस्टिस डुडेजा ने कहा, 'चूंकि समय नहीं बचा है, इसलिए आज याचिका पर सुनवाई करना और इसका निपटारा करना संभव नहीं है, इसलिए निचली अदालत से अनुरोध है कि आरोपों पर सुनवाई इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि के बाद की किसी तिथि तक स्थगित कर दी जाए।' इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए उन्होंने 13 अक्टूबर की तारीख दी।

मिश्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी कि निचली अदालत के निर्देशानुसार, जांच एजेंसी ने एक्स से जानकारी मांगी थी। जवाब में, एक्स ने डेटा डाउनलोड करने के लिए एक URL लिंक दिया था, जिसे जांच एजेंसी ने एक्सेस किया और एक पूरक आरोपपत्र के साथ प्रस्तुत किया।

जेठमलानी ने कोर्ट से कहा, 'चूंकि दस्तावेज समझ से बाहर हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष को आरोपों पर बहस सुनने से पहले याचिकाकर्ता को व्याख्या किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए, अन्यथा मुकदमा प्रभावित हो सकता है।' मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग के साथ अधिवक्ता नीरज और हिमांशु सेठी भी पेश हुए।

दिल्ली पुलिस पहले ही एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। अदालत ने पुलिस द्वारा दायर दो पूरक आरोपपत्रों को रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग वाली एक अर्जी को भी स्वीकार कर लिया।

कपिल मिश्रा की ओर से दलील दी गई कि दिल्ली पुलिस ने 5 जुलाई, 2025 को निचली अदालत में आरोपपत्र संख्या 2 दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि ट्विटर की प्रतिक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं की जांच पूरी हो चुकी है। इसके बाद, 1 अगस्त, 2025 को आरोपपत्र संख्या 3 दाखिल किया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी ने दलील दी कि संलग्न दस्तावेज, जो वर्तमान अर्जी का हिस्सा हैं, मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक, अनिवार्य और अपेक्षित हैं। जेठमलानी ने दलील दी कि निचली अदालत के आदेशों सहित ये दस्तावेज विवाद के वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने और मामले के प्रभावी निर्णय के लिए प्रासंगिक और आवश्यक हैं।

पीठ ने कहा कि अतिरिक्त दस्तावेज प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक्स की प्रतिक्रिया क्या थी और इसे याचिकाकर्ता के पक्ष में कैसे पढ़ा जा सकता है। पीठ ने आदेश दिया, 'चूंकि जिन दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की गई है, वे निचली अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।'