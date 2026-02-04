हाई कोर्ट से राजपाल यादव को तगड़ा झटका, नई मोहलत देने से इनकार; कोर्ट बोला- सरेंडर करना ही होगा
राजपाल यादव ने बुधवार को राहत पाने की आखिरी कोशिश करते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के लिए और समय मांगा। हालांकि अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को तगड़ा झटका देते हुए चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने के लिए और वक्त देने की उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया और उनकी अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें शाम 4 बजे संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि और मोहलत देने का कोई आधार नहीं है, साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत उन्हें पहले ही दो दिन का अतिरिक्त समय दे चुकी है। चेक बाउंस के इस केस में मई 2024 में एक निचली अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को छह-छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।
'अब नरमी दिखाने का कोई आधार नहीं बचा'
बुधवार को राहत पाने की आखिरी कोशिश करते हुए राजपाल यादव ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा। हालांकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरेंडर करने का आदेश तभी पास किया गया, जब वह कोर्ट से किए गए किसी भी वादे व दिए गए किसी भी आश्वासन का पालन करने में नाकाम रहे। बेंच ने कहा, 'क्योंकि आपने कहा था कि आप मुंबई में हैं, इसलिए आपको सरेंडर करने के लिए दो दिन का समय दिया गया था। मुझे नहीं लगता कि अब नरमी दिखाने का कोई आधार बचा है। आज शाम 4 बजे आपको सरेंडर करना ही होगा।'
अपने वकील के जरिए दायर इस याचिका के माध्यम से राजपाल यादव ने कोर्ट से सरेंडर करने के लिए एक हफ़्ते का समय देने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि वह पैसे का इंतजाम कर रहे थे और अबतक 50 लाख रुपए का इंतजाम भी कर चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी।
HC ने अभिनेता के आचरण को बताया था निंदनीय
इससे पहले सोमवार 2 फरवरी को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने अभिनेता के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके व्यवहार को निंदनीय बताया था। पीठ ने कहा था कि बार-बार मौका दिए जाने व काफी उदारता दिखाए जाने के बावजूद राजपाल यादव शिकायतकर्ता कंपनी मैसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करने में असफल रहे।
पीठ ने अपने आदेश में घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि जून, 2024 से अब तक राजपाल यादव लगातार भुगतान के लिए समय मांगते रहे लेकिन हर बार अपने वादे से मुकरते रहे। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया था कि कुल 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, जिसमें 40 लाख रुपए व 2.10 करोड़ रुपए अलग-अलग किश्तों में शामिल थे, लेकिन तय समयसीमा के भीतर राशि जमा नहीं की गई। पीठ ने यह भी कहा कि जब याचिकाकर्ता स्वयं अपनी देनदारी स्वीकार कर चुका है तो बार-बार दी जा रही रियायत को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
इससे पहले हाई कोर्ट में इस याचिका को दायर करते हुए अभिनेता ने चेक बाउंस के अपराध के तहत उन्हें व उनकी पत्नी को हुई सजा को चुनौती दी थी। इस दौरान 28 जून 2024 को उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने यह कहते हुए सजा पर रोक लगा दी थी कि यादव दंपति कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। वे शिकायतकर्ता कंपनी के साथ आपसी समझौते की संभावना तलाशना चाहते हैं। इसके बाद मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।
इस वजह से हुई राजपाल यादव को सजा
अभिनेता को यह सजा प्राइवेट फर्म मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक आपराधिक केस में हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यादव ने साल 2010 में फिल्म 'अता पता लापता' के प्रोडक्शन के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और बदले में 8 करोड़ रुपए चुकाने का वादा किया था। हालांकि वह इस वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। जिसके बाद फर्म ने अदालत में उनके खिलाफ केस दायर कर दिया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
