Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi HC rejects plea of Rajpal Yadav, orders surrender in cheque bounce case
हाई कोर्ट से राजपाल यादव को तगड़ा झटका, नई मोहलत देने से इनकार; कोर्ट बोला- सरेंडर करना ही होगा

हाई कोर्ट से राजपाल यादव को तगड़ा झटका, नई मोहलत देने से इनकार; कोर्ट बोला- सरेंडर करना ही होगा

संक्षेप:

राजपाल यादव ने बुधवार को राहत पाने की आखिरी कोशिश करते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के लिए और समय मांगा। हालांकि अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

Feb 04, 2026 04:17 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को तगड़ा झटका देते हुए चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने के लिए और वक्त देने की उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया और उनकी अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें शाम 4 बजे संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि और मोहलत देने का कोई आधार नहीं है, साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत उन्हें पहले ही दो दिन का अतिरिक्त समय दे चुकी है। चेक बाउंस के इस केस में मई 2024 में एक निचली अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को छह-छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'अब नरमी दिखाने का कोई आधार नहीं बचा'

बुधवार को राहत पाने की आखिरी कोशिश करते हुए राजपाल यादव ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा। हालांकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरेंडर करने का आदेश तभी पास किया गया, जब वह कोर्ट से किए गए किसी भी वादे व दिए गए किसी भी आश्वासन का पालन करने में नाकाम रहे। बेंच ने कहा, 'क्योंकि आपने कहा था कि आप मुंबई में हैं, इसलिए आपको सरेंडर करने के लिए दो दिन का समय दिया गया था। मुझे नहीं लगता कि अब नरमी दिखाने का कोई आधार बचा है। आज शाम 4 बजे आपको सरेंडर करना ही होगा।'

अपने वकील के जरिए दायर इस याचिका के माध्यम से राजपाल यादव ने कोर्ट से सरेंडर करने के लिए एक हफ़्ते का समय देने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि वह पैसे का इंतजाम कर रहे थे और अबतक 50 लाख रुपए का इंतजाम भी कर चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी।

HC ने अभिनेता के आचरण को बताया था निंदनीय

इससे पहले सोमवार 2 फरवरी को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने अभिनेता के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके व्यवहार को निंदनीय बताया था। पीठ ने कहा था कि बार-बार मौका दिए जाने व काफी उदारता दिखाए जाने के बावजूद राजपाल यादव शिकायतकर्ता कंपनी मैसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करने में असफल रहे।

पीठ ने अपने आदेश में घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि जून, 2024 से अब तक राजपाल यादव लगातार भुगतान के लिए समय मांगते रहे लेकिन हर बार अपने वादे से मुकरते रहे। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया था कि कुल 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, जिसमें 40 लाख रुपए व 2.10 करोड़ रुपए अलग-अलग किश्तों में शामिल थे, लेकिन तय समयसीमा के भीतर राशि जमा नहीं की गई। पीठ ने यह भी कहा कि जब याचिकाकर्ता स्वयं अपनी देनदारी स्वीकार कर चुका है तो बार-बार दी जा रही रियायत को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

इससे पहले हाई कोर्ट में इस याचिका को दायर करते हुए अभिनेता ने चेक बाउंस के अपराध के तहत उन्हें व उनकी पत्नी को हुई सजा को चुनौती दी थी। इस दौरान 28 जून 2024 को उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने यह कहते हुए सजा पर रोक लगा दी थी कि यादव दंपति कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। वे शिकायतकर्ता कंपनी के साथ आपसी समझौते की संभावना तलाशना चाहते हैं। इसके बाद मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

ये भी पढ़ें:चेक बाउंस मामले में मुश्किल में राजपाल यादव, HC ने फटकार लगा सरेंडर करने को कहा
ये भी पढ़ें:प्रेमानंद महाराज से मिले राजपाल यादव, बोले- आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में…
ये भी पढ़ें:अभिनेता राजपाल यादव को HC से राहत, तीन शर्तों के साथ मिली दुबई जाने की अनुमति
ये भी पढ़ें:अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत; कर सकेंगे फिल्म से जुड़ा यह काम

इस वजह से हुई राजपाल यादव को सजा

अभिनेता को यह सजा प्राइवेट फर्म मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक आपराधिक केस में हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यादव ने साल 2010 में फिल्म 'अता पता लापता' के प्रोडक्शन के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और बदले में 8 करोड़ रुपए चुकाने का वादा किया था। हालांकि वह इस वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। जिसके बाद फर्म ने अदालत में उनके खिलाफ केस दायर कर दिया था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।