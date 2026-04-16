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क्या 30 दिन बाद बच्चों को मां की जरूरत नहीं होगी; HC ने खारिज की महिला की जमानत याचिका

Apr 16, 2026 07:39 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सरकारी वकील ने महिला की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और अदालत को बताया कि यह मामला बच्चों की तस्करी जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा है, जिसमें एक बहुत बड़ा रैकेट शामिल है और जिसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर रख रहा है।

क्या 30 दिन बाद बच्चों को मां की जरूरत नहीं होगी; HC ने खारिज की महिला की जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों की तस्करी के मामले में आरोपी एक महिला की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए बेहद महत्वपूर्ण बात कही। इस महिला ने अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए 30 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि उसकी मांग को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि बच्चों की देखभाल करना एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है, और गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को राहत देने के लिए इसे आधार नहीं बनाया जा सकता। याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने कहा कि आरोपी द्वारा दिया गया आधार बेहद सामान्य है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि आरोपी महिला (जो एक सिंगल मदर है) ने अंतरिम जमानत पाने के लिए जो वजह बताई है, वह बहुत ही आम है और अस्थायी रिहाई को सही ठहराने लायक नहीं है। कोर्ट ने बताया कि महिला इस आधार पर 30 दिन की अंतरिम जमानत मांग रही है कि उसे अपने दो बच्चों की देखभाल करनी है, जो अपनी पढ़ाई के एक अहम दौर से गुजर रहे हैं।

बच्चों की देखभाल के लिए जमानत मांग रही थी महिला

जज ने आगे कहा कि, 'आरोपी महिला द्वारा जिस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी जा रही है, वह बहुत ही आम है और हमेशा बनी रहने वाली चीज है। यह नहीं कहा जा सकता कि 30 दिनों के बाद, आरोपी के बच्चों को देखभाल की जरूरत नहीं रहेगी।' अदालत ने आगे कहा कि 'यह कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति नहीं है जो जेल से अस्थायी रिहाई को न्यायोचित ठहरा सके।'

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महिला की वकील ने मानवीय आधार पर मांगी राहत

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी महिला की वकील ने मानवीय आधार अदालत से रहम की अपील की और दलील दी कि उनकी मुवक्किल सितंबर 2025 के बाद से अपने बच्चों से नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि महिला की बड़ी संतान 12वीं पास कर चुकी है और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रही है, जबकि छोटी संतान 9वीं कक्षा में है। हालांकि, कोर्ट को इस अर्जी में कोई दम नहीं लगा और उसने 15 अप्रैल को अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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सरकारी वकील ने किया याचिका का कड़ा विरोध

उधर सरकारी वकील ने महिला की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और अदालत को बताया कि यह मामला बच्चों की तस्करी जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा है, जिसमें एक बहुत बड़ा रैकेट शामिल है और जिसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर रख रहा है। साथ ही उन्होंने महिला द्वारा जमानत मांगने के आधार को अस्पष्ट और बहुत आम बताते हुए उसकी याचिका को खारिज करने की मांग की।

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कुछ दिन पहले कोर्ट ने एक अन्य महिला को दी थी राहत

दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल को सुनाए अपने फैसले में महिला की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि इसके उलट ऐसे ही एक अन्य मामले में इसी अदालत ने अपनी दो साल की बीमार बेटी की देखभाल करने के लिए एक अन्य महिला को अंतरिम जमानत दे दी थी। इस महिला ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे हाई कोर्ट ने मान लिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि आरोपी महिला की संतान अभी इतनी छोटी है कि ठीक होने के लिए उसे मेडिकल देखभाल के साथ ही मां के स्पर्श व उसके सहारे की भी जरूरत है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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