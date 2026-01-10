Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi HC Rejects Holy Cow Foundation Plea and Upholds Patanjali Gonyle Trademark
दिल्ली HC ने 'पतंजलि गोनाइल' को दी बड़ी राहत, खारिज की होली काउ फाउंडेशन की सुधार याचिका

दिल्ली HC ने 'पतंजलि गोनाइल' को दी बड़ी राहत, खारिज की होली काउ फाउंडेशन की सुधार याचिका

संक्षेप:

धोखे से समानता के आरोप को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि 'गौनाइल' और 'गोनाइल' सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन विवादित मार्क का मूल्यांकन पूरे तौर पर किया जाना चाहिए।

Jan 10, 2026 05:17 pm ISTSourabh Jain एएनआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वामी रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि कंपनी को एक बड़ी राहत देते हुए 'पतंजलि गोनाइल' ट्रेडमार्क को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने होली काउ फाउंडेशन की उस सुधार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पतंजलि कंपनी के ट्रेडमार्क को अपने मार्क 'गौनाइल' से मिलता-जुलता बताया था। इस बारे में 9 जनवरी को दिए अपने फैसले में कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने इस दावे को साबित करने में विफल रहा है कि वह गौनाइल मार्क (नाम) को काफी पहले से और लगातार इस्तेमाल कर रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नहीं माना पहले से इस्तेमाल का दावा

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया था कि वह साल 2013 से 'गौनाइल' उत्पाद को बना रहा है, हालांकि जस्टिस तेजस कारिया ने इस दावे के संबंध में पेश किए गए दस्तावेज़ी सबूतों में गंभीर विसंगतियां पाईं। जिसके बाद अदालत ने कहा कि ट्रेडमार्क पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर वैध रूप से रजिस्टर्ड है और धोखे से याचिकाकर्ता के मार्क 'गौनाइल' से मिलता-जुलता नहीं है।

पेश किए गए बिलों की तारीख में मिली गड़बड़ी

अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि होली काउ फाउंडेशन द्वारा पेश किए गए इनवॉइस (बिल) में तारीखें क्रम के हिसाब से सही नहीं थीं, जिससे उनकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा हुआ और इसी बात ने ट्रेड मार्क्स एक्ट की धारा 34 के तहत पहले इस्तेमाल करने वाले के अधिकार वाले उनके दावे को कमजोर किया।

कोर्ट ने कहा- सिर्फ सुनने में एक जैसा

वहीं धोखे से समानता के आरोप को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि 'गौनाइल' और 'गोनाइल' सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन विवादित मार्क का मूल्यांकन पूरे तौर पर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के प्रोडक्ट में जाने-माने ब्रांड 'पतंजलि' का इस्तेमाल प्रमुख और स्पष्ट रूप से होता है, जो कि इसकी पहचान को बताता है। ऐसे में सामान्य बुद्धि और कमजोर याददाश्त वाले औसत उपभोक्ता को भ्रमित करने की संभावना नहीं बचती है।

ये भी पढ़ें:बर्फीली हवाओं से ठिठुरी दिल्ली; येलो अलर्ट, कोल्ड वेव जैसी स्थिति रहने का अनुमान
ये भी पढ़ें:दिल्ली के नरेला में बनेगी 'एजुकेशन सिटी'

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास ने दिसंबर 2015 में होली काउ फाउंडेशन के आवेदन करने से पहले ही अगस्त 2015 में विवादित मार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। ऐसे में कोर्ट ने बताया कि केवल आवेदन की तारीखों के आधार पर भी प्रतिवादियों को प्राथमिकता मिल गई, साथ ही यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने उस वक्त रजिस्ट्रेशन का विरोध नहीं किया।

हाई कोर्ट ने कहा कि 'पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर' का रजिस्ट्रेशन धोखा या भ्रम पैदा नहीं करता है। ऐसे में याचिकाकर्ता की सुधार याचिका खारिज कर दी गई, और ट्रेडमार्क को रजिस्टर में बने रहने का निर्देश दिया गया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।