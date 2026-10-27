17 साल की उम्र में की हत्या, दिल्ली HC का उम्रकैद की सजा रद्द करने से इनकार; क्या वजह
दोषी नीरज बवाना गैंग से जुड़ा था। उसने रोहिणी कोर्ट के बाहर राजेश दुर्मुथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजेश दुर्मुथ एक विरोधी गैंग का सदस्य था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या के दोषी नाबालिग की उम्रकैद की सजा रद्द करने से इनकार कर दिया है। नाबालिग 2017 में रोहिणी कोर्ट के बाहर पुलिस हिरासत में मौजूद एक आरोपी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। उस समय उसकी उम्र 17 साल थी। उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया था। जनवरी 2026 में उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। दोषी नीरज बवाना गैंग से जुड़ा था। उसने रोहिणी कोर्ट के बाहर राजेश दुर्मुथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजेश दुर्मुथ एक विरोधी गैंग का सदस्य था और उसे हरियाणा पुलिस कोर्ट की सुनवाई के लिए वहां लाई थी।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने दोषी के वकील की दलीलें सुनने के बाद उसकी सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह बताते हुए कोर्ट ने कहा, दोषी ने कोर्ट के बाहर गोली चलाई थी और पुलिस हिरासत में मौजूद एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। कोर्ट को यह भी बताया गया कि दोषी का नाम अन्य मामलों में भी शामिल है।
दोषी की ओर से क्या दलील
हाई कोर्ट ने फैसले और सजा के खिलाफ दायर अपील को जनवरी 2027 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दोषी की ओर से पेश वकील परवीन डबास ने बताया कि याचिकाकर्ता 7 साल 9 महीने से हिरासत में है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच में कमियां थीं। मौके से सैंपल तो लिए गए, लेकिन उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया।
दूसरी ओर, अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) रितेश बाहरी ने सजा पर रोक लगाने (सस्पेंशन) की अर्जी का विरोध किया। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को हरियाणा पुलिस की हिरासत में मौजूद एक कैदी पर गोली चलाने के अपराध में दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने यह भी बताया कि दोषी व्यक्ति अन्य मामलों में भी शामिल रहा है और उसका नाम दर्ज है। इस मामले में अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान, उस पर हरियाणा के झज्जर में एक और मामला दर्ज किया गया था। इसलिए, उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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