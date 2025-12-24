क्या 'UP 77' गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी है, वेबसीरीज की रिलीज रोकने पर HC क्या बोला?

संक्षेप: दुबे की पत्नी ऋचा द्वारा रिलीज रोकने के लिए लगाई गई अर्ज़ी पर जस्टिस सचिन दत्ता सुनवाई कर रहे थे। जानिए कोर्ट ने इस रिलीज को रोकने पर क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को वेब सीरीज "UP 77" की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया। ये सीरीज कथित तौर पर मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की जिंदगी पर बनी है। दुबे की पत्नी ऋचा द्वारा रिलीज रोकने के लिए लगाई गई अर्ज़ी पर जस्टिस सचिन दत्ता सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस स्टेज पर इसकी रिलीज में दखल देने के लिए तैयार नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विकास दुबे और सीरिज पर क्या बोले प्रोड्यूसर? कोर्ट ने वेब सीरीज के प्रोड्यूसर्स का बयान दर्ज किया कि यह पूरी तरह से एक फिक्शन है। इसका दुबे समेत किसी भी व्यक्ति की असल जिंदगी की कहानी से कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने प्रोड्यूसर्स से पिटीशनर की चिंताओं को दूर करने के लिए इस बारे में एक अंडरटेकिंग या पब्लिक स्टेटमेंट जारी करने को भी कहा। कोर्ट ने कहा, “इस बारे में दो हफ़्ते के अंदर एक हलफनामा फाइल किया जाए।” इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी, 2026 को तय की गई है।

दुबे का नाम इस्तेमाल न करने का निर्देश कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीरीज से जुड़े किसी भी प्रमोशनल मटीरियल में दुबे का नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक डिस्क्लेमर जोड़ा जाना चाहिए कि इसका विकास दुबे से कोई लेना-देना नहीं है। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने प्रोड्यूसर्स से पूछा कि क्या प्रमोशनल मटीरियल में कोई इशारा है कि वेब सीरीज़ का दुबे से कोई लेना-देना है। प्रोड्यूसर्स के वकील ने 'नहीं' में जवाब दिया और कहा कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है। वेब सीरीज में कैरेक्टर का नाम विशाल है न कि दुबे।

कोर्ट ने सीरीज की रिलीज टालने से किया इंकार दुबे की पत्नी ने अपनी अर्जी में कोर्ट से वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की गुजारिश की है। उन्होंने अर्जी में कहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो इससे उन्हें ट्रॉमा और परेशानी होगी।जब पिटीशनर के वकील ने जोर दिया कि सीरीज की रिलीज टाल दी जाए, तो जज ने कहा, “उनका बयान रिकॉर्ड पर लेने के बाद, मैं अभी रोक नहीं लगा सकता।”

मंजूरी के बिना बनाई गई सीरीज दुबे की पत्नी ने अपनी अर्जी में दावा किया कि वेब सीरीज उनकी और उनके गुजरे हुए पति की प्राइवेट और शादीशुदा जिंदगी पर उनकी मंजूरी के बिना बनाई गई थी। अर्जी में कहा गया है कि दुबे के बेटे अभी भी अपने पिता की मौत के इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल असर से गुजर रहे हैं। हम लोगों ने जान-बूझकर लोगों की नजरों से दूर रहना चुना है।

दुबे की पत्नी को क्या डर सता रहा है? इसमें कहा गया कि सीरीज को मनगढ़ंत, बढ़ा-चढ़ाकर और सनसनीखेज तरीके से दिखाया गया है, जिसका मकसद सिर्फ़ कमर्शियल फ़ायदा उठाना है। अर्ज़ी में आगे कहा गया, "पिटीशनर को डर है कि यह फिल्म उनकी इज्जत को हमेशा के लिए नुकसान पहुँचाएगी। उन्हें और उनके बेटों को लोगों के मजाक का सामना करना पड़ेगा। ये फिल्म पुराने सदमे को फिर से जगाएगी और उनकी सोशल इमेज और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।