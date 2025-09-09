Delhi HC refuses to extend interim bail of Vikas Yadav in Nitish Katara murder case 26 साल छोटी दुल्हन लाने वाले विकास यादव को हाई कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार, Ncr Hindi News - Hindustan
26 साल छोटी दुल्हन लाने वाले विकास यादव को हाई कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

नीतीश कटारा हत्याकांड उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चित हुआ था। कटारा की हत्या फरवरी 2002 में हुई थी, जब वह गाजियाबाद के डायमंड पैलेस में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनका शव वहां से काफी दूर खुर्जा के पास पाया गया था।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 09:59 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 साल की जेल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव को किसी तरह की राहत देने से इनकार करते मंगलवार को उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। यादव साल 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्याकांड में जेल की सजा काट रहा है और उसकी शादी पिछले सप्ताह ही हुई है। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि यादव दोषी है और वह केवल पैरोल या फर्लो का ही हकदार है। अदालत ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्ति उपलब्ध नहीं है।'

इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की अंतरिम बेल बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। साथ ही अदालत ने कहा था कि आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। नीतीश कटारा मर्डर केस में विकास यादव को 25 साल की सजा मिली है, जिसमें से 23 साल वह जेल में गुजार चुका है। विकास यादव को हाल ही में अंतरिम बेल मिली थी और इस दौरान 5 सितंबर को उसने खुद से 26 साल छोटी हर्षिका यादव से शादी रचाई है। इसके बाद वह अंतरिम बेल को बढ़वाना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया।

विकास यादव की शादी जिस हर्षिका यादव से हुई है, वह मूल रूप से फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। बताया जाता है कि उनकी उम्र 28 साल की है और वह अपने पिता उदयराज सिंह यादव द्वारा संचालित एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। हर्षिका ने शिकोहाबाद से स्नातक की पढ़ाई की है, वह फिलहाल एमसीए कर रही हैं।

साल 2002 के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव और उसका चचेरा भाई विशाल यादव दोषी ठहराए गए थे। कोर्ट ने दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई थी। विकास यादव 23 साल से भी अधिक समय की जेल काट चुका है। वह इन दिनों पैरोल पर है। इससे पहले विकास यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर शादी करने के लिए अपनी रिहाई या अंतरिम जमानत की मांग की थी। उसने कहा था, 'मैं 54 साल का हूं। अगर मैं अभी शादी करके घर नहीं बसाता तो सब खत्म हो जाएगा। घर बसाने का यही मेरा एकमात्र मौका है।'

बता दें कि विकास यादव उत्तर प्रदेश के राजनेता डी.पी. यादव का बेटा है। उसके साथ उसके चचेरे भाई विशाल यादव को भी बिजनेस एक्ज़ीक्यूटिव नीतीश कटारा के अपहरण और हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी। क्योंकि कटारा के संबंध विकास की बहन भारती यादव के साथ थे और अलग-अलग जातियों से होने की वजह से विकास और विशाल को यह बात पसन्द नहीं थी।

इस वारदात के एक अन्य सह-दोषी सुखदेव पहलवान को बिना किसी छूट के 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसे पूरा करने के बाद इस साल 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया था, क्योंकि इस साल मार्च में उसकी 20 साल की जेल की सजा पूरी हो गई थी।