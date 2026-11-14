23 सालों से आयोजन होने का मतलब ये नहीं कि अधिकार मिल गया, छठ पूजा पर दिल्ली HC का सख्त आदेश
जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने आदेश देते हुए उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उगते हुए सूर्य अर्घ्य के आयोजन के लिए पार्क में करीब एक हजार वर्ग मीटर जगह इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई थी।
निखिल पाठक, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायणा गांव के चिंटू पार्क में छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि किसी सार्वजनिक हरित क्षेत्र में कई सालों से धार्मिक आयोजन होने की परंपरा मात्र से वहां कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार नहीं मिल जाता। पार्क को आम लोगों के लाभ के लिए हरित क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जा रहा है। जब आयोजन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से उपलब्ध है तो ऐसे में हरित क्षेत्र में छठ पूजा की अनुमति देना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने आदेश देते हुए उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उगते हुए सूर्य अर्घ्य के आयोजन के लिए पार्क में करीब एक हजार वर्ग मीटर जगह इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई थी।
23 साल से आयोजन होने का दिया हवाला
आवेदक की ओर से अदालत को बताया गया कि चिंटू पार्क में पिछले 23 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के बाद पार्क को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का भरोसा भी दिया गया। हालांकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इस मांग का विरोध किया। डीडीए की ओर से कहा गया कि पार्क में पेड़-पौधे और फूल हैं और इसे हरित क्षेत्र के रूप में विकसित और संरक्षित रखा जा रहा है। यहां आयोजन की अनुमति देने से पार्क के रखरखाव और हरियाली पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि आयोजन लंबे समय से होने, सीमित क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने या इसकी अवधि कम होने के आधार पर हरित क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि पार्क फिलहाल आम जनता के लाभ के लिए हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखा जा रहा है।
प्रशासनिक दस्तावेज से अदालत का आदेश नहीं बदल सकता
सुनवाई के दौरान आवेदक ने ‘छठ पूजा 2026: सिंगल विंडो मैनेजमेंट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट’ नाम के दस्तावेज का भी हवाला दिया। इसमें छठ पूजा के आयोजन के लिए विभिन्न स्थानों का उल्लेख था। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि कोई प्रशासनिक दस्तावेज या अधिसूचना अदालत की ओर से पहले जारी निर्देशों के ऊपर नहीं हो सकती। अदालत ने साफ किया कि कार्यपालिका या किसी अन्य निकाय का प्रशासनिक फैसला न्यायिक आदेश को रद्द नहीं कर सकता और न ही उसके प्रभाव को कम कर सकता है। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के आयोजन के लिए मुनक नहर के पास पहले ही एक स्थान निर्धारित किया है और वहां जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं।
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अदिति शर्मा
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