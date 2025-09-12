दिल्ली हाई कोर्ट में बम है, नमाज के बाद होगा विस्फोट... धमकी भरे ईमेल के बाद मचा हड़कंप

दिल्ली हाईकोर्ट को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और जजों को तुरंत अपना सेशन रोकना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर में सघन तलाशी शुरू कर दी है।

दिल्ली में बम की धमकियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली हाई कोर्ट को शुक्रवार को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। सूत्रों के मुताबिक, इस धमकी भरे संदेश में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में, खासकर जजों के चैंबर और अन्य हिस्सों में, तीन विस्फोटक रखे गए हैं। ईमेल में चेतावनी दी गई कि दोपहर की नमाज के बाद विस्फोट हो सकता है और 2 बजे तक परिसर खाली करने को कहा गया। इस खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत हरकत में ला दिया।

कोर्ट परिसर को कराया गया खाली जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, 'आज दोपहर की इस्लामी नमाज के तुरंत बाद जजों के चैंबर में विस्फोट हो जाएगा। इस ईमेल की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर हाई कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। वकीलों और जजों को परिसर से बाहर निकाला गया। फिलहाल मौके पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गई हैं और परिसर की तलाशी ली जा रही है।

पहले भी हो मिलचुकी हैं ऐसी धमकियां दिल्ली में हाल के महीनों में स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जो बाद में फर्जी साबित हुए। पुलिस का मानना है कि इस बार का ईमेल भी पहले की धमकियों से मिलता-जुलता हो सकता है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा। साइबर सेल इस ईमेल की उत्पत्ति की जांच में जुट गई है।