अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी को राहत, दिल्ली HC ने बैंक के फैसले को रद्द किया

Dec 19, 2025 09:18 pm IST
उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उनकी कंपनी के बैंक अकाउंट को फर्जी घोषित किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अनमोल अंबानी को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस उस पते पर भेजा गया था, जिसे कंपनी ने वर्ष 2020 में खाली कर दिया था।

जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि इस अदालत का मानना है कि किसी को धोखेबाज घोषित करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है। इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी ना किए जाने के मद्देनजर बैंक के फैसले को रद्द किया जाता है। पीठ ने साफ किया कि यह आदेश बैंक को अनमोल को नया कारण बताओ नोटिस जारी करने और मामले में आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा।

पीठ ने कहा कि बैंक को अनमोल को नए नोटिस के साथ सभी जरूरी दस्तावेज देने होंगे ताकि वह जवाब दे सके। एक बार जब वह जवाब दे देगा तो एक नया आदेश दिया जा सकता है। पीठ अनमोल की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। बैंक ने अक्टूबर में बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए या उन्हें सुनवाई का कोई मौका दिए बिना अकाउंट को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने का फैसला लिया था।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बैंक के खाते को फर्जी घोषित करने से पहले कर्ज लेने वालों को नोटिस और जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए। अनमोल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने दलील दी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शपथपत्र से पता चला है कि कारण बताओ नोटिस उस पते पर दिया गया था जिसे कंपनी ने सितंबर 2020 में खाली कर दिया था।

दलीलों पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि खाते को फर्जी घोषित करने से पहले अनमोल को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। सीबीआई ने अनमोल व रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक को लगभग 228 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

जांच एजेंसी ने बैंक (पहले आंध्रा बैंक) की शिकायत पर आरएचएफएल जय अनमोल अंबानी और आरएचएफएल के दोनों निदेशक रवींद्र शरद सुधाकर के खिलाफ कार्रवाई की। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने कारोबार की जरूरतों के लिए मुंबई में बैंक की एससीएफ शाखा से 450 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट ली थी। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी बैंक को किश्तें नहीं दे पाई। इसलिए उस खाते को 30 सितंबर 2019 को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) घोषित कर दिया गया था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
