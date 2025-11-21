गौतम गंभीर को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने रद्द किया आपराधिक मुकदमा

Hindustan Hindi News
भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कोरोना महामारी के दौरान दवा के भंडारण और वितरण से संबंधित आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया है।

Fri, 21 Nov 2025 03:09 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर और उनकी फाउंडेशन के खिलाफ कोविड-19 दवाओं के ‘अवैध’ भंडारण और वितरण के लिए आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया।

