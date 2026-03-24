दिल्ली हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, दी एक बड़ी राहत
बालकृष्ण के वकीलों ने कहा कि इस मुकदमे का उद्देश्य 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, छवि, आवाज और पहचान का बिना अनुमति के उपयोग से बचाव शामिल है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनालिटी राइट्स) की रक्षा करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। साथ ही इस दौरान एक बड़ी राहत देते हुए अदालत ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद अपमानजनक, अश्लील, मानहानिकारक और भ्रामक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने इस बारे में आदेश पारित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस बारे में निर्देश दिया।
इस बारे में आचार्य बालकृष्ण ने अदालत में एक याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, छवि और आवाज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही खासकर डीपफेक (AI जनित फर्जी वीडियो) और छेड़छाड़ की गई सामग्री का उल्लेख करते हुए उन पर रोक लगाने की अपील की गई थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि इस तरह के फर्जी वीडियो को देखकर ग्रामीण क्षेत्रों के वे लोग आसानी से गुमराह हो सकते हैं, जो AI डीपफेक जैसी अत्याधुनिक व तकनीकी हेराफेरी को नहीं समझ पाते। उनका कहना था कि इन सब बातों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा बड़ा सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि प्रस्तुत की गई लिंक्स की सूची में जाने-माने मीडिया संस्थानों की समाचार रिपोर्टें भी शामिल थीं, जो इस मामले का हिस्सा नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या उन संस्थानों का पक्ष सुने बिना ऐसी सामग्री को हटाया जा सकता है।
कई लोगों को गुमराह कर सकते हैं डीप फेक वीडियो
बालकृष्ण के वकीलों ने कहा कि इस मुकदमे का उद्देश्य 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, छवि, आवाज और पहचान का बिना अनुमति के उपयोग से बचाव शामिल है। इसमें डीपफेक तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं, जिसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग करके वीडियो और छवियों को गुमराह करने वाले तरीके से बनाया या बदला जाता है।
कोर्ट ने कहा था- सहन करने की अपेक्षा की जाती है
इससे पहले, सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बालकृष्ण की याचिका की व्यापकता और उससे जुड़े लोगों की संख्या को देखने के बाद कहा था कि वह विशिष्ट उदाहरणों की जांच किए बिना सामग्री को हटाने के लिए कोई 'व्यापक आदेश' (ब्लैंकेट ऑर्डर्स) पारित नहीं कर सकता है। साथ ही कहा था कि एक सार्वजनिक हस्ती से आलोचना, व्यंग्य और टिप्पणियां सहन करने की अपेक्षा की जाती है।
अदालत ने बालकृष्ण को दिया एक सूची जमा करने का आदेश
उधर बालकृष्ण के वकील ने स्पष्ट किया कि वे अदालत की कार्यवाही से संबंधित सामग्री को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जुड़ी सामग्री भी शामिल है। इसके बाद मंगलवार को अदालत ने आचार्य बालकृष्ण को एक संशोधित और स्पष्ट सूची दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन विशिष्ट सामग्रियों की पहचान की गई हो जो उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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