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दिल्ली हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, दी एक बड़ी राहत

Mar 24, 2026 06:04 pm ISTSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
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बालकृष्ण के वकीलों ने कहा कि इस मुकदमे का उद्देश्य 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, छवि, आवाज और पहचान का बिना अनुमति के उपयोग से बचाव शामिल है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, दी एक बड़ी राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनालिटी राइट्स) की रक्षा करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। साथ ही इस दौरान एक बड़ी राहत देते हुए अदालत ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद अपमानजनक, अश्लील, मानहानिकारक और भ्रामक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने इस बारे में आदेश पारित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस बारे में निर्देश दिया।

इस बारे में आचार्य बालकृष्ण ने अदालत में एक याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, छवि और आवाज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही खासकर डीपफेक (AI जनित फर्जी वीडियो) और छेड़छाड़ की गई सामग्री का उल्लेख करते हुए उन पर रोक लगाने की अपील की गई थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि इस तरह के फर्जी वीडियो को देखकर ग्रामीण क्षेत्रों के वे लोग आसानी से गुमराह हो सकते हैं, जो AI डीपफेक जैसी अत्याधुनिक व तकनीकी हेराफेरी को नहीं समझ पाते। उनका कहना था कि इन सब बातों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा बड़ा सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि प्रस्तुत की गई लिंक्स की सूची में जाने-माने मीडिया संस्थानों की समाचार रिपोर्टें भी शामिल थीं, जो इस मामले का हिस्सा नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या उन संस्थानों का पक्ष सुने बिना ऐसी सामग्री को हटाया जा सकता है।

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कई लोगों को गुमराह कर सकते हैं डीप फेक वीडियो

बालकृष्ण के वकीलों ने कहा कि इस मुकदमे का उद्देश्य 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, छवि, आवाज और पहचान का बिना अनुमति के उपयोग से बचाव शामिल है। इसमें डीपफेक तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं, जिसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग करके वीडियो और छवियों को गुमराह करने वाले तरीके से बनाया या बदला जाता है।

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कोर्ट ने कहा था- सहन करने की अपेक्षा की जाती है

इससे पहले, सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बालकृष्ण की याचिका की व्यापकता और उससे जुड़े लोगों की संख्या को देखने के बाद कहा था कि वह विशिष्ट उदाहरणों की जांच किए बिना सामग्री को हटाने के लिए कोई 'व्यापक आदेश' (ब्लैंकेट ऑर्डर्स) पारित नहीं कर सकता है। साथ ही कहा था कि एक सार्वजनिक हस्ती से आलोचना, व्यंग्य और टिप्पणियां सहन करने की अपेक्षा की जाती है।

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अदालत ने बालकृष्ण को दिया एक सूची जमा करने का आदेश

उधर बालकृष्ण के वकील ने स्पष्ट किया कि वे अदालत की कार्यवाही से संबंधित सामग्री को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जुड़ी सामग्री भी शामिल है। इसके बाद मंगलवार को अदालत ने आचार्य बालकृष्ण को एक संशोधित और स्पष्ट सूची दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन विशिष्ट सामग्रियों की पहचान की गई हो जो उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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