केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED, अदालत ने सुनवाई के लिए दी यह तारीख

दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में 8 मई को सुनवाई होगी। केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। जिस पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने लगभग चार महीने बाद की तारीख दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने निर्देश दिया कि इस बीच मामले से संबंधित अधीनस्थ अदालत के रिकॉर्ड को मंगवाया जाए।

दरअसल अदालत में जिस समय यह मामला सुनवाई के लिए आया तो केजरीवाल के वकील ने जज को बताया कि इस वक्त वरिष्ठ वकील उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में उनकी अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए वकील ने अदालत से कुछ समय बाद सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। जिसे देखते हुए अदालत ने कहा, 'तो फिर हम इस पर किसी और दिन सुनवाई करेंगे। क्योंकि अभी पासओवर संभव नहीं है।' इसके बाद जज ने मामले की सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख तय कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में दी थी जमानत इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता के पहलू पर तीन सवालों को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था।

निचली अदालत ने जून 2024 में दी थी जमानत उधर इससे भी पहले 20 जून 2024 को, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने वर्तमान कार्यवाही में इस पर रोक लगा दी थी। आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख को धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में क्रमशः 21 मार्च और 26 जून 2024 को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।